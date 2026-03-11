Der Pharmazulieferer Gerresheimer kommt nicht zur Ruhe, die Folge ist, dass die Gerresheimer-Aktie immer tierfer fällt. Gestern fiel sie in der Spitze bis zu -17%. Hintergrund war die Verschiebung des Geschäftsberichtes für 2025. Am Mittwoch erholt sie sich aktuell um +15% und steht bei 19 €. Geht der Absturz weiter? Geschäftsabschluss verschoben Der Konzern teilte am 10. März mit, dass der Geschäftsbericht erst nach dem 31. März veröffentlicht wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
