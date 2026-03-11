Anzeige
Markus Weingran
11.03.2026 15:27 Uhr
338 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Chinesiche Autobauer im Check: Oracle: Starke Zahlen, Rheinmetall: Erwartungen verfehlt & Porsche: Lichtblick?

Volle Auftragsbücher und eine Erhöhung der Dividende helfen der Rheinmetall-Aktie heute nicht. Umsatz und operatives Ergebnis liegen unter den Erwartungen und das zählt für die Anleger mehr. Eine Einstiegschance?Chinesische Autobauer im Check Der globale Automarkt erlebt gerade eine Machtverschiebung, die noch vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte. Während viele europäische Hersteller noch mit dem Übergang zur Elektromobilität kämpfen, rollen aus China bereits Millionen Elektroautos auf die Weltmärkte - technisch konkurrenzfähig, oft günstiger und zunehmend auch mit eigenem Design und Markenimage. Doch wie stark sind Chinas Autobauer wirklich? Aktienduell - Siemens …

© 2026 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.