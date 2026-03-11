Chinesiche Autobauer im Check: Oracle: Starke Zahlen, Rheinmetall: Erwartungen verfehlt & Porsche: Lichtblick?

Volle Auftragsbücher und eine Erhöhung der Dividende helfen der Rheinmetall-Aktie heute nicht. Umsatz und operatives Ergebnis liegen unter den Erwartungen und das zählt für die Anleger mehr. Eine Einstiegschance?Chinesische Autobauer im Check Der globale Automarkt erlebt gerade eine Machtverschiebung, die noch vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte. Während viele europäische Hersteller noch mit dem Übergang zur Elektromobilität kämpfen, rollen aus China bereits Millionen Elektroautos auf die Weltmärkte - technisch konkurrenzfähig, oft günstiger und zunehmend auch mit eigenem Design und Markenimage. Doch wie stark sind Chinas Autobauer wirklich? Aktienduell - Siemens …Den vollständigen Artikel lesen ...
