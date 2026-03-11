EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
CubeDoc SE: Veränderung im Verwaltungsrat
Köln, 11.März 2026 - Die Hauptversammlung der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat am heutigen Tag Herrn Prof. Dr. Jama Jahanyar zum alleinigen Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Er folgt auf Robert Zeiss, der sein Amt niedergelegt hat. Zum geschäftsführenden Direktor wurde Fynn Niklas Gronewald bestellt. Die Änderungen erfolgen im Zuge der geplanten künftigen operativen Ausrichtung der Gesellschaft.
Kontakt:
Ende der Insiderinformation
11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cubedoc.ai
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
|WKN:
|A3DXGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2289794
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2289794 11.03.2026 CET/CEST