EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition

CubeDoc SE: Veränderung im Verwaltungsrat



11.03.2026 / 15:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

CubeDoc SE: Veränderung im Verwaltungsrat

Köln, 11.März 2026 - Die Hauptversammlung der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat am heutigen Tag Herrn Prof. Dr. Jama Jahanyar zum alleinigen Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Er folgt auf Robert Zeiss, der sein Amt niedergelegt hat. Zum geschäftsführenden Direktor wurde Fynn Niklas Gronewald bestellt. Die Änderungen erfolgen im Zuge der geplanten künftigen operativen Ausrichtung der Gesellschaft.

Kontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

E-Mail: CubeDoc@edicto.de