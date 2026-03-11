© Foto: AdobeStockDer Krieg im Nahen und Mittleren Osten besorgt die Rohstoffmärkte. Besonders dramatisch sind die Verwerfungen am Ölmarkt. Doch auch bei Gold, Silber & Co. brodelt es gewaltig. Platin im Schatten von Öl, Gold, Silber & Co. Von der gewaltigen Dynamik, die Platin noch im Januar aufwies und die das Edelmetall in Richtung 3.000 US-Dollar katapultierte, ist nicht viel übrig geblieben. Die Musik spielt in diesen Tagen woanders - vor allem am Ölmarkt, wo es bei Brent Öl und WTI Öl gewaltige Verwerfungen gibt. Der Goldpreis ist bereits dabei, sich unter dem "Sicherer-Hafen-Aspekt" das Momentum zurückzuholen. Gold scheint sich für die nächste Rallye bereitzumachen. Silber und Kupfer sind in …Den vollständigen Artikel lesen
