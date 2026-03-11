Neue Tier-1 Investoren unter Führung von Lightspeed Venture Partners fördern gemeinsam die Entwicklung von hocheffizienten KI- und Cloud Networking- Lösungen der kommenden Generation.

Nexthop AI, der führende Pionier von hocheffizientem AI Networking, hat heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten $500 Millionen Series B Funding-Runde bekannt gegeben, wodurch der Wert des Unternehmens au $4,2 Milliarden schnellte. Die Runde wurde angeführt von Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz trat als Hauptinvestor bei und Altimeter sowie alle bestehenden Investoren beteiligten sich ebenfalls.

"Da KI sich rapide entwickelt, ist eine grundlegend andere Architektur für das Rechenzentrumsnetzwerk erforderlich und das bringt für den Infrastrukturmarkt ungeahnte Möglichkeiten mit sich. Das Potenzial reicht für die Errichtung eines Unternehmens in der Größenordnung $100B+. Deshalb haben wir von Anfang an in Nexthop AI investiert", sagte Guru Chahal, Partner bei Lightspeed Venture Partners. "Nexthop hat das Potenzial, der nächste große Netzwerk-Anbieter zu werden, durch die Kombination von Hyperscale-Leistung, Open Software und ein Modell für gemeinsame Entwicklung, das gemeinsam mit den weltweit größten KI-Anbietern erstellt wurde."

"KI -Cluster bringen die Netzwerke von Rechenzentren an ihre Grenzen und Networking ist nun für die Leistung des Gesamtsystems entscheidend. Nexthop ist genau auf diese Veränderung ausgerichtet. Sie haben fundierte Hyperscale-Erfahrungen mit dem Fokus auf hohe Leistung und offenes Networking", sagte Raghu Raghuram, General Partner, Andreessen Horowitz. "Wir sind der Meinung, dass Anshul und sein Team an einer der derzeit größten Herausforderungen der KI-Infrastruktur arbeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, während sie weiterhin wachsen."

Nexthop AI hat sich schnell im gehobenen Segment AI Cloud Networking zum Vorreiter entwickelt. Das Unternehmen liefert sowohl standardisierte als auch hochgradig benutzerdefinierte Schaltlösungen, die auf Open-Source-Betriebssystemen wie SONiC und FBOSS basieren.

"Wir bemühen uns ständig um Innovation und enge Partnerschaften mit den Kunden. So sind hochgradig benutzerdefinierte JDM-Lösungen für die größten Betreiber und hochmoderne standardisierte Produkte für NeoClouds entstanden. Wir freuen uns über die Unterstützung von weltweit führenden Investoren im KI-Bereich, die unser Unternehmen auf die nächste Stufe heben", sagte Anshul Sadana, Gründer CEO von Nexthop AI.

Heute hat Nexthop auch eine Reihe von Produkten für Scale-out-, Scale-across- und Front-end-Anwendungen für Cloud und KI-Rechenzentren vorgestellt. Dieses Portfolio setzt neue Standards für Leistung, effizienten Energieverbrauch und Schnelligkeit der Bereitstellung bei der KI-Infrastruktur sehr kritische Messwerte. Das Unternehmen investiert weiterhin in R&D sowie Infrastrukturfunktionen. So soll das grundlegende Portfolio erweitert werden, damit die Nachfrage aufgrund des rasanten Wachstums im Bereich Infrastruktur gedeckt werden kann.

Mehr über die heutige Mitteilung erfahren Sie im aktuellen Blog von Anshul Sadana, Gründer CEO von Nexthop AI.

Zitate von Unterstützern

"Networking für KI-Rechenzentren erfordert ganz neue Architekturen, da genAI aufgrund von Hyperscalern und Neoclouds ganz neue Anforderungen stellt. Der Markt soll bis 2031 auf $100B anwachsen. Das sind gute Aussichten für Unternehmen wie Nexthop AI, die kostengünstige Networking-Architekturen der kommenden Generation mit deutlichen Vorteilen beim Energieverbrauch anbieten. Der Wandel hin zu Scale-across-Networking ist eine Voraussetzung für das Funktionieren von großen KI-Clustern der kommenden Generation und gleichzeitig sinken die Kosten". Dylan Patel, Gründer, SemiAnalysis.

Über Nexthop AI

Nexthop AI ist ein Team von erfahrenen Branchenexperten, die mithilfe ihres auf Zusammenarbeit ausgerichteten Produktdesigns und ihrer Fähigkeiten im System- und Network-Engineering innovative Networking-Produkte und -Lösungen für Hyperscaler und NeoClouds entwickeln. Der Hauptsitz von Nexthop befindet sich in Santa Clara, weitere Niederlassungen in Seattle, Vancouver, Dublin und Bengaluru, Indien. Mehr Informationen finden Sie hier:http://nexthop.ai.

