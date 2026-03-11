Anzeige
Mittwoch, 11.03.2026
Dow Jones News
11.03.2026 15:57 Uhr
232 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. März (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. März (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar 
*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 
  07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz) 
  07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
*** 10:00 DE/Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), 
     Konjunkturprognose Frühjahr 
*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht 
*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr 
*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar 
     Baubeginne 
     PROGNOSE: -3,8% gg Vm 
     zuvor:  +6,2% gg Vm 
     Baugenehmigungen 
     PROGNOSE: -2,6% gg Vm 
     zuvor:  +4,3% gg Vm 
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 215.000 
     zuvor:  213.000 
*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar 
     PROGNOSE: -67,0 Mrd USD 
     zuvor:  -70,3 Mrd USD 
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis 
  21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q 
 
***   - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 
    - CN/Nationaler Volkskongress (Ende) 
    - GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede beim Financial 
     Stability Board Payments Summit 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 10:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
