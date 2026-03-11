Anfang März hat Tencent mitgeteilt, dass man die Präsenz der Cloud-Sparte in Europa durch ein neues Datencenter in Deutschland verstärken wird. Wie der genaue Plan des chinesischen Tech-Giganten aussieht, erfahren Sie im folgenden Interview mit Fred Sun.Nach seinen Tätigkeiten als Unternehmensberater bei McKinsey & Company sowie als Technologe bei der US-Investmentbank JPMorgan bekleidete Sun mehrere leitende Funktionen im internationalen Geschäft von Tencent. Heute ist er General Manager von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
