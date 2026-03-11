Köln (ots) -WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau und WDR-Medienkompetenz-Managerin Julia Schutz sind am Samstag (14.03.2026) um 11 Uhr zu Gast auf der didacta in Köln. Unter dem Motto "Bildung für alle und Demokratie im Fokus" sprechen sie im Forum Bildungsperspektiven (Halle 8, B40/C41) mit Moderatorin und Medientrainerin Insa Backe. Ihr Thema: Die Bedeutung von Medienkompetenz und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Zeitalter von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und wachsender Desinformation. Dr. Katrin Vernau und Julia Schutz geben auf Europas größter Bildungsmesse u.a. Einblicke in aktuelle WDR-Projekte wie "Inside Klassenchat". Darin zeigt der WDR erstmals datenbasiert, wie Kinder und Jugendliche Klassenchats nutzen und welche Herausforderungen dabei für sie entstehen.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Medienbildung und Medienkompetenz sind für mich demokratische Schlüsselkompetenzen - gerade in Zeiten von Künstlicher Intelligenz, Desinformation und tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen. Der WDR unterstützt Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte dabei, sich sicher, kritisch und kreativ in einer zunehmend digitalen Welt zu bewegen. Mit unseren Bildungsangeboten geben wir Orientierung, fördern Neugier und liefern konkrete Impulse für einen zeitgemäßen Unterricht."Am gemeinsamen Messestand von ARD, ZDF, KiKA und Deutschlandfunk (C045 in Halle 08.1) gibt es weitere Einblicke in verschiedene Bildungsangebote - von planet schule über die AR-App "Zeitzeugen 1945" und "Programmieren mit dem Elefanten" bis hin zu medienpädagogischen Formaten für alle Altersgruppen. Alle WDR-Angebote der didacta 2026 finden Sie hier: Bildung und Medienkompetenz im Fokus - WDR präsentiert seine digitalen Bildungsangebote auf der didacta 2026 in Köln. (https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2026/03/20260306_didacta.html)Fotos zu finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6233785