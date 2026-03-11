Anzeige
WKN: A2ANT0 | ISIN: NL0011794037 | Ticker-Symbol: AHOG
Ahold Delhaize: Der unsichtbare Riese revolutioniert den täglichen Einkauf

Ahold Delhaize: Der unsichtbare Riese revolutioniert den täglichen Einkauf


Während viele Konkurrenten im Online-Lebensmittelhandel straucheln, hat Ahold Delhaize den Code geknackt und schreibt im E-Commerce mittlerweile schwarze Zahlen. Der Konzern verbindet clevere Digitalisierung nahtlos mit der Stärke beliebter lokaler Supermärkte und belohnt seine Anleger gleichzeitig mit massiven Aktienrückkäufen.

Geschäftsmodell und moderne Kundenlösungen

Ahold Delhaize ist einer der weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändler und betreibt ein breites Netzwerk aus bekannten lokalen Supermarktketten, darunter Albert Heijn in Europa sowie Stop & Shop, Giant und Food Lion in den USA. Für die Kunden bietet der Konzern heutzutage weit mehr als nur den klassischen Gang durch die Regalreihen, da das Unternehmen stark auf ein vernetztes Einkaufserlebnis setzt. Über das sogenannte Omnichannel-Modell verschmilzt der physische Einkauf nahtlos mit der digitalen Welt. Verbraucher können ihre Einkäufe bequem per Smartphone-App planen, erhalten datenbasierte, personalisierte Produktempfehlungen und können flexibel entscheiden, ob sie die Waren im Markt abholen (Click-and-Collect) oder sich bequem am selben Tag an die Haustür liefern lassen. Zudem punktet Ahold Delhaize bei den Kunden mit einem stark ausgebauten Sortiment an erschwinglichen Eigenmarken sowie einem klaren Fokus auf gesunde Ernährung und nachhaltig produzierte Lebensmittel, was besonders in Zeiten bewussten Konsums einen Nerv trifft.





