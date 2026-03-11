Die überarbeitete Linie umfasst neu gestaltete Aufsätze und eine neue Tragetasche für ein noch besseres Aufwärm- und Regenerationserlebnis

Hyperice, eine globale Marke für High-Performance-Wellness, gab heute die weltweite Markteinführung der Hypervolt 3 Linie bekannt, seiner bislang fortschrittlichsten Technologie für Perkussionsmassage. Die Linie umfasst drei Geräte: Hypervolt Go 3 (149 US-Dollar), Hypervolt 3 (249 US-Dollar) und Hypervolt 3 Pro (349 US-Dollar) und bietet über die gesamte Produktreihe hinweg deutliche Leistungsverbesserungen zu zugänglicheren Preisen als vergleichbare Produkte der Konkurrenz.

Hyperice hat seinen Ruf in den vergangenen 15 Jahren auf einem Leitgedanken aufgebaut: Regenerationstechnologie auf Spitzenniveau, entwickelt, um allen Menschen dabei zu helfen, sich besser zu bewegen und leistungsfähiger zu sein von Profisportlern bis hin zu allen, die sich auf die Anforderungen des Alltags vorbereiten oder sich davon erholen. Die Hypervolt 3 Linie ist der jüngste Beleg für diese Mission.

"Die Hypervolt 3 Linie steht für die beste Perkussionsmassagetechnologie, die wir je entwickelt haben", sagte Jim Huether, Geschäftsführer von Hyperice. "Wir haben alles, was die Hypervolt 2 Serie zu einem der vertrauenswürdigsten Produkte in den Bereichen Wellness und Regeneration gemacht hat, weiterentwickelt: mehr Leistung, geringere Geräuschentwicklung sowie eine längere Akkulaufzeit. Ob Profisportler oder sportlich aktiver Mensch im Alltag die Hypervolt 3 Linie wurde entwickelt, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und ein besonders zugängliches Premium-Erlebnis im Bereich der Perkussionsmassage zu bieten."

Die Hypervolt 3 Linie hilft Anwendern dabei, Stress und Spannungen wegzumassieren, Muskelverhärtungen zu lockern, Flexibilität und Bewegungsumfang zu erhalten, das Aufwärmen vor dem Training zu beschleunigen und sich nach Belastung schnell zu regenerieren.

Jedes Gerät der Hypervolt 3 Linie verfügt über vollständig neu gestaltete Aufsätze, die 33 Prozent größer sind und dadurch pro Anwendung mehr Fläche abdecken. Alle drei Geräte werden mit einer Tragetasche geliefert, eignen sich für die Mitnahme im Handgepäck und sind in den USA für FSA/HSA erstattungsfähig. Hypervolt 3 und Hypervolt 3 Pro werden jeweils mit dem neu gestalteten Heated Head Attachment geliefert, das drei Wärmestufen (109 bis 120 °F 42,8 bis 48,9 °C) mit Perkussionsmassage kombiniert. Hypervolt Go 3 ist mit dem neuen Heated Head Attachment kompatibel, das separat erhältlich ist.

Hypervolt Go 3 (149 US-Dollar 199 CA-Dollar 129 / 149 Euro) Für alle, die viel unterwegs sind

Hypervolt Go 3 ist eine leichte Massagepistole für Regeneration unterwegs. Mit nur 0,73 kg (1,6 lb) Gewicht, einem abgewinkelten ergonomischen Griff, fünf Perkussionsstufen sowie vier Stunden Akkulaufzeit über USB-C-Ladung ist sie ideal für unterwegs. Dank der QuietGlide Technologie verfügt sie über zwei neu gestaltete Aufsätze für eine gezieltere Anwendung. Für 149 US-Dollar bietet Hypervolt Go 3 Regeneration auf Profi-Niveau im mobilsten Format auf dem Markt und überzeugt zugleich mit längerer Akkulaufzeit und präziserer Steuerung.

Wichtige Merkmale: 5 Stufen mit digitalem Drehregler, Konnektivität mit der Hyperice App, 4 Stunden Akkulaufzeit, 0,73 kg (1,6 lb), 45 lbs Blockierkraft. Kompatibel mit dem neuen Heated Head Attachment.

5 Stufen mit digitalem Drehregler, Konnektivität mit der Hyperice App, 4 Stunden Akkulaufzeit, 0,73 kg (1,6 lb), 45 lbs Blockierkraft. Kompatibel mit dem neuen Heated Head Attachment. Lieferumfang: 2 Aufsätze (flach, Keil), Tragetasche, USB-C-Kabel.

Hypervolt 3 (249 US-Dollar 329 CA-Dollar 219 / 249 Euro) Für alle, die jeden Tag aktiv sind

Hypervolt 3 ist leistungsstärker als Hypervolt 2 und bietet fünf präzise Stufen bei nahezu geräuschlosem Betrieb. Ein Drucksensor unterstützt bei der Wahl der Intensität, während Bluetooth-Konnektivität über die Hyperice App personalisierte Regenerationsroutinen ermöglicht. Das Gerät wiegt 2 lb (0,91 kg) und wird mit fünf neu gestalteten Aufsätzen geliefert, darunter das Heated Head Attachment, sowie mit einer Tragetasche. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu vier Stunden; geladen wird mit einem 18-V-Netzteil inklusive internationaler Steckeradapter.

Wichtige Merkmale: 5 Stufen mit digitalem Drehregler, Drucksensor, Konnektivität mit der Hyperice App, 4 Stunden Akkulaufzeit, 2 lb (0,91 kg), 60 lbs Blockierkraft.

5 Stufen mit digitalem Drehregler, Drucksensor, Konnektivität mit der Hyperice App, 4 Stunden Akkulaufzeit, 2 lb (0,91 kg), 60 lbs Blockierkraft. Lieferumfang: 5 Aufsätze (Heated Head, flach, Keil, Gabel, Kissen), Tragetasche, 18-V-Netzteil.

Hypervolt 3 Pro (349 US-Dollar 469 CA-Dollar 309 / 349 Euro) Für Profis

Hypervolt 3 Pro ist das Flaggschiff unter den Perkussionsmassagegeräten von Hyperice, entwickelt für Sportler mit hohem Trainingsvolumen, Physiotherapeuten und alle, deren Leistungsfähigkeit von einer guten Regeneration abhängt. Bei einem Gewicht von 2,5 lb (1,1 kg) umfasst das Gerät das Heated Head Attachment, eine hochwertige Tragetasche sowie App-Konnektivität für personalisierte Programme. Hypervolt 3 Pro bietet Tiefenmassage auf Therapeuten-Niveau, auf die professionelle Sportteams vertrauen, und ist für 349 US-Dollar erhältlich.

Wichtige Merkmale: 6 Stufen mit digitalem Drehregler, 70 lbs Blockierkraft, flüsterleise 51 dB, Konnektivität mit der Hyperice App, 4 Stunden Akkulaufzeit, 2,5 lb (1,1 kg).

6 Stufen mit digitalem Drehregler, 70 lbs Blockierkraft, flüsterleise 51 dB, Konnektivität mit der Hyperice App, 4 Stunden Akkulaufzeit, 2,5 lb (1,1 kg). Lieferumfang: 5 Aufsätze (Heated Head, flach, Keil, Gabel, Kissen), Tragetasche, 18-V-Netzteil.

Alle drei Geräte bringen gegenüber der Hypervolt 2 Generation wichtige Verbesserungen: mehr Perkussionsstufen, längere Akkulaufzeit, leiserer Betrieb dank der patentierten QuietGlide Technologie sowie vollständig neu gestaltete Aufsätze, die mehr Fläche abdecken.

"Mit der Einführung der Hypervolt 3 Linie liegt es fast genau acht Jahre zurück, dass wir die erste Hypervolt 2018 beim NBA All-Star Game in Los Angeles vorgestellt haben", sagte Anthony Katz, Gründer von Hyperice. "Seitdem hat sich vieles verändert, aber wir glauben weiterhin an die Entwicklung neuer Produkte, die engagierten Menschen helfen, sich besser zu bewegen. Ob wir eine völlig neue Produktkategorie einführen oder eine bestehende Produktlinie in unserem Ökosystem weiterentwickeln unsere Werte haben sich nicht verändert: Wir verfolgen jede Produktidee mit höchstem Anspruch an Design und Leistung sowie mit großer Sorgfalt. Genau mit dieser Haltung stellen wir die Hypervolt 3 Linie vor."

Hypervolt Go 3, Hypervolt 3 und Hypervolt 3 Pro sind ab sofort auf hyperice.com und nike.com sowie bei Best Buy, Dick's Sporting Goods und REI in den USA erhältlich.

Über Hyperice

Hyperice ist ein technologiebasiertes Unternehmen mit einer ehrgeizigen Mission: jedem Menschen auf der Erde zu helfen, sich besser bewegen und leben zu können. Hyperice steht seit mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze einer globalen Bewegung, die die Bereiche Regeneration und Wellness miteinander verbindet, und hat sich auf Perkussion (Hypervolt-Produktreihe), dynamische Luftkompression (Normatec-Produktreihe), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Produktreihen), Wärmetechnologie (Venom-Produktreihe), Kontrasttherapie (Hyperice X) und die Hyperboot-Kooperation mit Nike spezialisiert. Als ganzheitliche High-Performance-Wellness-Marke eignet sich Hyperice heute für jeden von Spitzensportlern, Ligen und Teams bis hin zu Verbrauchern überall, die die beste Version ihrer selbst hervorbringen möchten, um mehr von dem zu tun, was sie lieben. Hyperice wurde von Fast Company als eine der Most Innovative Companies ausgezeichnet, ist Gewinner des TIME Best Inventions Award und hat seine Technologie und sein Fachwissen bereits weltweit in Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, Sportleistung und Wellness am Arbeitsplatz eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter hyperice.com.

