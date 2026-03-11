EQS-News: DermRays / Schlagwort(e): ESG/Produkteinführung

DermRays bringt Lumenic Dual-Light & 3D-Oscillo System für professionelle Zahnaufhellung zu Hause auf den Markt



NEW YORK, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- DermRays , ein Pionier auf dem Gebiet der medizinischen Schönheitstechnologie für Verbraucher, gab kürzlich die weltweite Einführung des Lumenic Dual-Light & 3D-Oscillo Systems bekannt. Diese von der FDA zugelassene Innovation soll den Markt für Mundpflege revolutionieren, indem sie eine schmerzfreie, professionelle Aufhellungs- und Reparaturlösung bietet, die sich in die tägliche Zahnputzroutine integrieren lässt. Da die Nachfrage nach kosmetischen Zahnbehandlungen zu Hause in Nordamerika und Europa steigt, stehen die Verbraucher oft vor einem Kompromiss zwischen effektiver Aufhellung und Zahnempfindlichkeit. Das Lumenic-System beseitigt diesen Kompromiss mit der firmeneigenen BrightShield-Technologie, die spezielle Lichtwellenlängen mit hochfrequenten Schallvibrationen kombiniert. BrightShield-Technologie: Dual-Light Whitening Wissenschaft Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrischen Zahnbürsten verfügt das Lumenic-System über zwei für medizinische Zwecke geeignete Lichtwellenlängen: 460nm Blaues Licht: Aktiviert die PAP+-Formel, um tief sitzende Verfärbungen schnell zu beseitigen, ohne den Zahnschmelz anzugreifen oder die Nerven zu reizen.

Aktiviert die PAP+-Formel, um tief sitzende Verfärbungen schnell zu beseitigen, ohne den Zahnschmelz anzugreifen oder die Nerven zu reizen. 660nm Rotes Licht: Konzentriert sich auf die Gesundheit des Zahnfleischs und die biologische Regeneration und hilft, Entzündungen zu lindern und den Zahnschmelz während des nächtlichen "Repair"-Modus zu stärken. Mundpflege 3.0: Von der Reinigung zur Regeneration ""Whitening allein ist für den modernen Verbraucher nicht mehr ausreichend", so der Lead Product Strategist von DermRays. "Mit Lumenic führen wir 'Oral Care 3.0' ein - vom einfachen Schutz zur aktiven Bio-Regeneration. Durch die Integration unserer 3D-Oscillo-Poliertechnologie, die bis zu 39.400 Vibrationen pro Minute (VPM) erzeugt, entfernen wir bis zu 99,9 % der Plaque und polieren den Zahnschmelz zu einem hochglänzenden, salonfähigen Finish." Null-Sensibilitäts-Verpflichtung Das Kit enthält ein spezielles Wasserstoffperoxid-freies Zahnpasta-Duo. Durch die Verwendung von PAP+ zur Aufhellung und Nano-Hydroxylapatit (nHAp) zur Reparatur ahmt das System den natürlichen Zahnschmelz nach, um freiliegende Tubuli zu versiegeln, und sorgt so für sofortigen Komfort bei empfindlichen Zähnen - ein wichtiger Wachstumstreiber im Einzelhandel in den USA und Großbritannien. Verfügbarkeit und Preisgestaltung Das Lumenic Dual-Light & 3D-Oscillo System ist ab sofort in den Ausführungen Gold und Grau vorbestellbar. Um die Markteinführung zu feiern, bietet DermRays einen zeitlich begrenzten Einführungspreis von $99.90 USD (regulär $199.00) an, der ausschließlich über den DermRays Official Store erhältlich ist. Informationen zu DermRays DermRays ist eine Tochtergesellschaft von LOTUXS LASER LIMITED, seit über einem Jahrzehnt führend in der Laserschönheitsbehandlung. Anerkannt von Med Tech Outlook als eines der Top 10 Unternehmen für ästhetische Geräte in APAC, hat sich DermRays dazu verpflichtet, Ergebnisse auf Klinikniveau nach Hause zu bringen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931449/01_2400x1600.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931450/02_2400x1600.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/dermrays-bringt-lumenic-dual-light--3d-oscillo-system-fur-professionelle-zahnaufhellung-zu-hause-auf-den-markt-302711167.html



