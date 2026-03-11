© Foto: OpenAIWegen der Hormus-Krise plant Aramco seine April-Exporte neu. Asiens Käufer müssen umdenken, während der Hafen von Yanbu stark an Bedeutung gewinnt.Saudi Aramco hat Käufer in Asien gebeten Pläne für die Rohölverladung im April sowohl für sein wichtigstes Exportterminal am Golf, Ras Tanura, als auch für Yanbu am Roten Meer vorzulegen, wie Reuters berichtet. Hintergrund ist die Beeinträchtigung der Exporte aufgrund des Kriegs im Iran. Da der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiterhin weitgehend zum Erliegen gekommen ist, sind die Produzenten, darunter Saudi-Arabien, gezwungen, ihre Exportpläne und ihre Produktionskapazitäten anzupassen. Wie Quellen sagten, hat Saudi Aramco für die im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE