Hugo Boss Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir regelmäßig ausgewählte Aktien mit einem klaren Fokus auf langfristige Perspektiven. Anders als bei kurzfristigen Trading-Analysen liegt der Schwerpunkt auf fundamentalen Daten und der langfristigen Entwicklung eines Unternehmens.

Die Kennzahlen werden dabei für mehrere Jahre - typischerweise bis 2028 oder 2030 - projiziert. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Grundlage zu bieten, um die eigene Einschätzung mit einer strukturierten Analyse abzugleichen und daraus mögliche Investmententscheidungen abzuleiten.

- Hugo Boss WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Symbol: HUGPF/ Kürzel: BOSS

Schwaches Chartbild dominiert die Hugo Boss Prognose Die BOSS-Aktie befindet sich seit dem Hoch im Juli 2023 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Solange der Kurs unter der SMA20 und SMA50 bleibt, ist aus technischer Sicht weiterhin mit Schwäche und einem möglichen Test des Jahrestiefs 2025 zu rechnen.

Erholung erst über wichtigen Widerständen möglich Eine nachhaltige Verbesserung im Chartbild würde sich erst einstellen, wenn sich die Aktie über der SMA50 im Wochenchart sowie über der SMA200 im Tageschart etablieren kann. In diesem Szenario wäre eine Bewegung in Richtung 44 EUR denkbar.

Fundamentale Entwicklung solide, Aktie bleibt im Aktien Marathon unattraktiv Die Kennzahlen von Hugo Boss haben sich seit 2021 verbessert, zuletzt ist jedoch eine Phase der Stagnation erkennbar. Im Rahmen des Aktien Marathon drängt sich die Aktie aktuell nicht als überzeugendes langfristiges Investment auf.

Hugo Boss Prognose - Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Juli 2023 markierte die Aktie von Hugo Boss ein Hoch bei 75,76 EUR. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich das Papier in einem übergeordneten Abwärtstrend. Zwar kam es immer wieder zu Erholungsbewegungen, diese hatten jedoch nicht genügend Dynamik, um einen nachhaltigen Trendwechsel einzuleiten.

Im Verlauf des Jahres 2024 bildete die Aktie einen möglichen Boden aus und befindet sich seitdem in einer größeren Konsolidierungsphase. Verglichen mit dem Hoch aus dem Jahr 2023 hat die Aktie inzwischen rund 50 Prozent an Wert verloren.

Ende 2024 gelang es der Aktie, sowohl die SMA20 (36,44 EUR) als auch die SMA50 (38,41 EUR) kurzfristig zurückzuerobern. Beide gleitenden Durchschnitte entwickelten sich jedoch zu starken Widerständen. Eine nachhaltige Aufwärtsbewegung oberhalb dieser Marken konnte sich nicht etablieren.

Im Oktober 2025 fiel die Aktie erneut unter die SMA20 und SMA50 zurück und notiert seitdem unter diesen beiden Durchschnittslinien. Die jüngsten Erholungsversuche wurden bereits im Bereich der SMA20 wieder abverkauft.

Aus Sicht des Wochencharts bleibt das Bild daher klar bärisch. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko eines erneuten Tests des Jahrestiefs 2025 bei 30,79 EUR....

