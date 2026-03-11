Mainz (ots) -Im Februar 2020 tötete ein Rechtsextremist an zwei Tatorten in Hanau neun junge Menschen, weil er sie als nicht deutsch einstufte. Der Filmemacher Marcin Wierzchowski hat Angehörige der Opfer sowie Überlebende bei ihrem Kampf um Aufklärung über vier Jahre begleitet. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus am 21. März zeigt 3sat den Dokumentarfilm "Das Deutsche Volk" ab Mittwoch, 18. März 2026, 6.00 Uhr, in der 3satMediathek und am selben Tag um 20.15 Uhr im Programm.Der am 19. Februar 2020 verübte Terroranschlag in Hanau zählt zu den schwerwiegendsten rassistischen Gewalttaten in Deutschland. Die Opfer, zum Zeitpunkt des Anschlags alle in ihren Zwanzigern und Dreißigern: Said Nesar Hashemi, Sedat Gürbüz, Mercedes Kierpacz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saraçoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov.Die dokumentarische Langzeitbeobachtung beginnt am Tag nach den Morden. In eindringlichen Schwarz-Weiß-Bildern schildert sie das Geschehen aus der Perspektive der Hinterbliebenen und Überlebenden und begleitet sie durch verschiedene Phasen der Trauer und Verarbeitung. Vermutlich hatte ein verschlossener Notausgang an einem der Tatorte die Flucht mehrerer Opfer verhindert, und der Notruf war in der Tatnacht nicht durchgängig erreichbar gewesen. Die Angehörigen selbst haben diese Mängel aufgedeckt und öffentlich gemacht. Gemeinsam mit der Recherchegruppe "Forensic Architecture" konnten sie die Nacht des Anschlags rekonstruieren - und sie fordern Konsequenzen. "Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Konsequenzen in dieser Welt", sagt Niculescu Paun, dessen Sohn Vili Viorel nur 22 Jahre alt wurde.Konzentriert und sensibel zeigt der Film den aufreibenden Kampf um juristische Aufklärung und eine angemessene Erinnerungskultur. Dabei legt er auch strukturellen Rassismus offen, der unsere Einwanderungsgesellschaft bis heute prägt. "Deutschland hat mein Kind aus dieser Welt ausradiert", sagt Emis Gürbüz, die Mutter des ermordeten Sedat Gürbüz (29). "Ich erinnere mich an Wahlplakate mit 'Ausländer raus!' Was haben wir euch getan?""Die radikale Konzentration auf die Perspektive der Hinterbliebenen gibt Wierzchowskis Film seine außergewöhnliche Kraft, die niemanden gleichgültig lässt", lobte die Jury des Hessischen Filmpreises, mit dem der Film 2025 ausgezeichnet wurde.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Tripkovic.M@Zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der Dokumentarfilm in der Mediathek (https://pressetreff.3sat.de/mediathek)des 3sat-Pressetreffs (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6233841