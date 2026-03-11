EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ergebnisse der Hauptversammlung 2026 zum Finanzjahr 2024/25 der BRAIN Biotech AG



Ergebnisse der Hauptversammlung 2026 zum Finanzjahr 2024/25 der BRAIN Biotech AG

ZWINGENBERG, 11. März 2026 - In der ordentlichen Präsenzhauptversammlung der BRAIN Biotech AG (Frankfurter Börse / BNN / ISIN DE0005203947 / WKN 5203949) haben die Aktionäre heute allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zugestimmt. Dr. Ursula La Cognata aus Berlin, geschäftsführende Partnerin von ybe - Your Biotech Experts Partnergesellschaft, wurde von der Hauptversammlung für eine Amtszeit von vier Jahren in den Aufsichtsrat gewählt. Das Amtsgericht Darmstadt hatte sie bereits mit Wirkung zum 11. Juli 2025 bis zur nächsten Hauptversammlung als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Michael Majerus sagte im Rahmen seines Berichts vor den Aktionären: "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die BRAIN Biotech AG über viele positive Entwicklungspotenziale verfügt. Gründe hierfür sind das erfolgreiche Produktgeschäft, die gute Marktposition in der Auftragsforschung, die zu erwartenden Einnahmen aus der erfolgten Monetarisierung und Lizenzierung von Pharmaprojekten sowie die weiteren Produktinnovationen aus dem BRAINBioIncubator." Agile Organisationsstruktur ermöglicht schnelle und flexible Kundenlösungen Der Vorstandsvorsitzende Adriaan Moelker äußerte sich in seiner Ansprache unter anderem zur Unternehmensstrategie: "Wir sind weiterhin der festen Überzeugung, dass unsere Zwei-Säulen-Strategie mit dem produktorientierten Segment BRAINBiocatalysts auf der einen Seite und dem Segment BRAINBioIncubator auf der anderen Seite die richtige Strategie ist. Sie ermöglicht es uns, unsere Investitionen zu monetarisieren und wissenschaftlich fundierte Durchbrüche zu erzielen, während wir gleichzeitig ein profitables, auf Enzyme fokussiertes, skalierbares Geschäft organisch ausbauen - ein Geschäft, in dem wir unseren Kunden echte Alleinstellungsmerkmale bieten können." Eines dieser Alleinstellungsmerkmale der Unternehmensgruppe sei, so Moelker, dass aufgrund der relativ gesehen geringen Unternehmensgröße schnell, flexibel und mit kurzen Kommunikationswegen auf Bedürfnisse von Kunden reagiert und innovative biotechnologische Lösungen angeboten werden könnten. Dieser Vorteil sei unbedingt - auch bei einem zukünftigen stärkeren Wachstum des Unternehmens - beizubehalten, betonte der Vorstandsvorsitzende. Moelker berichtete außerdem von der Zusammenlegung von Produktion und Vertrieb für Enzyme und Lebensmittelinhaltsstoffe für die Back- und Getränkeindustrie an dem neuen Standort in den Niederlanden. Der Neubau, der u.a. ein Back-Applikationszentrum und die Labor- und Produktionsbereiche beinhalten wird, steht kurz vor der Fertigstellung. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren einschließlich der Briefwahlstimmen 61,82 % des Grundkapitals vertreten. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und alle weiteren Dokumente zur Hauptversammlung 2026 stehen auf der Webseite der BRAIN Biotech AG zur Verfügung: https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 Kontakt Investor Relations Martina Schuster, Investor Relations Tel.: +49 6251 9331-69 E-Mail: ms@brain-biotech.com

Kontakt Medien Dr. Stephanie Konle, PR & Corporate Communications Tel.: +49 6251 9331-70 E-Mail: stk@brain-biotech.com Über BRAIN Biotech Die BRAIN Biotech Gruppe ist führend in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen und fokussiert sich auf die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Maßgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab. Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Anlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 280 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 49,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com . Die BRAIN Biotech Gruppe in den sozialen Medien und im Internet: BRAIN Biotech Gruppe Web: www.brain-biotech-group.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/brainbiotech Threads: https://www.threads.net/@brainbiotechag Bluesky: https://bsky.app/profile/brain-biotech-group.com X: https://x.com/BRAINbiotech Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS33HJqku674X22UQ8QIsyg Biocatalysts Ltd (Produktion, Vertrieb) Website: https://www.biocatalysts.com/ LinkedIn: Biocatalysts Ltd on LinkedIn / BRAIN-Biocatalysts Life Science Solutions on LinkedIn BRAIN Biotech Zwingenberg (Technologies & Services) Website: www.brain-biotech.com LinkedIn: BRAIN Biotech Technologies & Services AnalyticonDiscovery (Forschung & Entwicklung) Web: https://ac-discovery.com/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/analyticon-discovery/ Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Hinweis: In dieser Pressemitteilung verwendete Sammelbezeichnungen wie Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden oder Verbraucher sind als geschlechtsneutral anzusehen.



