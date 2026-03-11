EQS-News: Haier Biomedical / Schlagwort(e): Sonstiges

ROM, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical hat kürzlich in Rom seinen europäischen Partnergipfel unter dem Motto "Gemeinsam voranschreiten - die Zukunft der biomedizinischen Innovation teilen" veranstaltet, an dem 37 regionale Partner und Branchenführer aus 23 europäischen Ländern teilnahmen, um sein langfristiges Engagement in Europa zu bekräftigen und ein erweitertes Portfolio an Laborlösungen vorzustellen, das eine strategische Aufwertung seines Markenportfolios darstellt. Die neue Strategie orientiert sich an szenariobasierten, anwendungsorientierten Lösungen und sieht gleichzeitig eine Vertiefung der Lokalisierung in Europa sowie umfassendere, maßgeschneiderte Dienstleistungen und Supportleistungen in der gesamten Region vor. Auf dem Gipfeltreffen bekräftigte Enrique Wang, Global Market Director von Haier Biomedical, die globale Vision des Unternehmens, bis 2027 über 50 % des weltweiten Umsatzes auf internationalen Märkten zu erzielen und bis 2028 über 50 % des Umsatzes außerhalb des Kühlbereichs zu erwirtschaften. Er betonte, dass Europa weiterhin eine strategische Priorität innerhalb der Globalisierungsstrategie des Unternehmens darstellt, die das Lokalisierungsprinzip "In Europa, für Europa" unterstreicht, wonach Produkte, Dienstleistungen und Support auf regionale regulatorische Standards, Kundenerwartungen und Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind. Semir Selimovic, Direktor für Nord-, Mittel- und Osteuropa bei Haier Biomedical Europe, skizzierte die Strategie für Europa für 2026 und hob die fortgesetzten Investitionen in lokale Vertriebs-, Service- und Produktkompetenzen hervor, um die Reaktionsfähigkeit und Umsetzung in den wichtigsten Märkten zu stärken. Europa hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden internationalen Regionen von Haier Biomedical entwickelt, was durch den Ausbau der lokalen Teams und eine stetige Erweiterung des Produktportfolios unterstützt wird. Erweiterung von Gefrierschränken zu Komplettlösungen Unter den neu vorgestellten Produkten zog das Plasma-Apherese-System XJ-III besondere Aufmerksamkeit auf sich. Das System hat die EU-MDR-Zertifizierung erhalten, was einen bedeutenden Meilenstein bei der Erfüllung der strengen europäischen Regulierungsanforderungen darstellt und die Position von Haier Biomedical in der Blut- und Plasmatechnologie stärkt. In ganz Europa gewinnen die CO2-Inkubatoren, Zentrifugen, Biosicherheitswerkbänke und Kühlraumserien von Haier Biomedical dank energieeffizienter Technologien und der Einhaltung regionaler Zertifizierungsstandards weiter an Marktanteilen. Die in Rom vorgestellte Produktentwicklung zeigt einen Schritt in Richtung eines vollständigen Portfolios, das Labore, Krankenhäuser und biowissenschaftliche Einrichtungen mit End-to-End-Lösungen unterstützen kann. Automatisierung und intelligentes Blutmanagement als Wachstumsmotoren Daniele Pericolini, European Automation Solution Specialist von Haier Biomedical, skizzierte die Strategie des Unternehmens, das zukünftige Wachstum durch Laborautomatisierung und intelligente Blutmanagementsysteme voranzutreiben. Die automatisierten Biobank-Lösungen von Haier Biomedical integrieren RFID-fähige Ultra-Tieftemperatur-Lagerung, modulare Automatisierungsplattformen und Flüssigstickstoffsysteme, um die Rückverfolgbarkeit von Proben und die betriebliche Effizienz zu verbessern Durch die Bewältigung von Herausforderungen wie Probenintegrität, Temperaturüberwachung und hochdichte Lagerung hat sich das Unternehmen innerhalb der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlicher Biobanking-Infrastruktur in Europa positioniert. Darüber hinaus stellt das intelligente Blutmanagementsystem U-Blood einen Wandel vom traditionellen Kühllagerung zum Echtzeit-vernetzten Blutversorgungskettenmanagement dar. Die Lösung wurde entwickelt, um Verschwendung zu reduzieren, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und den Transfusionsworkflow rund um die Uhr zu unterstützen. Sie steht im Einklang mit dem zunehmenden Fokus Europas auf Sicherheit, Digitalisierung und Null-Abfall-Initiativen im Gesundheitswesen. Anerkennung durch europäische Kunden und Markenausrichtung Auf dem Gipfel wurden auch Erfolgsgeschichten von vier europäischen Partnern aus Deutschland, Slowenien, Frankreich und Dänemark vorgestellt, die die starke lokale Akzeptanz der Lösungen von Haier Biomedical unterstrichen. In Frankreich präsentierte ein langjähriger Partner den gemeinsam entwickelten Biosicherheitsschrank, der an französische Standards angepasst ist und von über 100 Kunden in mehr als 230 Einheiten eingesetzt wird. In Dänemark berichtete der Partner von Haier Biomedical über den Erfolg seiner Ultra-Tiefkühlgeräte durch öffentliche Ausschreibungen und die kontinuierliche Erweiterung um weitere Produktkategorien. In Slowenien untermauerten groß angelegte pharmazeutische Installationen die Fähigkeiten des Unternehmens bei der Verwaltung komplexer Projekte mit mehreren Einheiten. Partner aus Mitteleuropa hoben außerdem Zuverlässigkeit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Kundendienst als wichtige Unterscheidungsmerkmale hervor. Starkes internationales Wachstum 2025 Die Expansion von Haier Biomedical in Europa wird durch eine solide finanzielle Performance unterstützt. 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 2,3 Milliarden RMB, wobei der internationale Umsatz 840 Millionen RMB erreichte, was über 36 % des Gesamtumsatzes ausmacht und die anhaltende globale Expansion widerspiegelt. Europa verzeichnete ein zweistelliges Wachstum, das einen großen Teil zum internationalen Gesamtumsatzwachstum beitrug. Die KI-gesteuerten und automatisierungsbezogenen Lösungen des Unternehmens trugen 2025 etwa 15 % zum Gesamtumsatz bei, was auf eine beschleunigte technologiegetriebene Transformation hindeutet. Diese Ergebnisse spiegeln eine breitere Verlagerung vom Export von Hardware hin zur Bereitstellung lokalisierter Lösungen wider, die von regionalen Teams und Zertifizierungen in über 18 Ländern unterstützt werden. Zum Abschluss des European Partner Summit bekräftigte Haier Biomedical sein Engagement für die Stärkung lokaler Aktivitäten, den Ausbau von Automatisierungs- und Life-Science-Lösungen sowie die Förderung des gemeinsamen Wachstums mit Partnern. Durch die Kombination von globalen Innovationsfähigkeiten und lokaler Umsetzung in Europa will das Unternehmen seine Position als vertrauenswürdiger Anbieter von Life-Science-Lösungen im Jahr 2026 und darüber hinaus weiter festigen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.haiermedical.com/ . Video - https://www.youtube.com/watch?v=_mtFzoI9Kj0

