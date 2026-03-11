Markus Koch berichtet über seinen Weg vom Journalisten zum aktiven Trader in New York und erklärt, warum Trading für viele Privatanleger deutlich schwieriger ist als gedacht. Gemeinsam sprechen sie über Risikomanagement, emotionale Entscheidungen an der Börse und darüber, warum Nichtstun an den Märkten manchmal die beste Strategie sein kann. Außerdem geht es um die Rolle von Künstlicher Intelligenz an den Finanzmärkten, die Bedeutung von Marktindikatoren sowie um große Tech-Unternehmen wie Microsoft, Nvidia oder Alphabet.
