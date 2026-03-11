Die BarmeniaGothaer hat die neu entwickelte Arbeitgebermarke vorgestellt, mit der sie zukünftig im Wettbewerb um Talente punkten will. Teil des Employer Brandings sind u. a. eine neue Karriere-Website, Jobstory-Videos und ein harmonisiertes Recruiting System. Die BarmeniaGothaer hat ihr neues Employer Branding präsentiert. Mit der Einführung ihrer Arbeitgebermarke will sich der Konzern im Wettbewerb um Talente klar positionieren. Die neue Employer Brand sei das Ergebnis eines umfassenden Entwicklungsprozesses, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
