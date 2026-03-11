DAX Analyse & Livetrading: Kommt jetzt der nächste Abverkauf?

Anzeige / Werbung

Zum Start des Traders Circle in der DAX-Haupthandelszeit verstärkte sich heute die Bewegung auf der Unterseite. Das ist durchaus beachtlich, wenn wir uns noch an die Bewegung vom Vortag erinnern. Sie vollzog sich vornehmlich auf der Oberseite und führte zur Rückeroberung der 24.000er-Schwelle. War dies wirklich eine Rückeroberung oder nur eine technische Gegenreaktion? Dieser Frage widmen wir uns direkt mit Blick auf die großen Zeiteinheiten, die seit dem 26. Februar einen deutlichen Abschwung im DAX von rund 2.000 Punkten zeigen. Von dieser Betrachtung aus und vor dem Hintergrund, dass die Meldung vom Montagabend von Donald Trump, der Iran-Krieg sei bald vorbei, erst am Dienstag zur "Würdigung" in Europa führen könnte, ist der aktuelle Verlauf durchaus anders zu bewerten.

Trotz des Drucks auf der Unterseite, der sich innerhalb einer Trendlinie optisch gut darstellen lässt, ist am Markt natürlich auch immer Raum und Phantasie für eine Gegenbewegung. Wo diese antizyklisch starten könnte, erarbeiteten wir uns im ersten Teil des Webinars. Danach fiel der Blick auf die Trendlinie selbst und auch ein Long-Setup im Tool Tradingview auf, welches direkt gehandelt wurde. Der Ausbruch kam jedoch nicht weiter in Schwung, sodass die Position mit engem Stopp gleich wieder aus dem Markt genommen wurde. Eine ideale Überleitung zum Handeln mit Take Profit, welches mit dem Tool NanoTrader sehr einfach eingestellt und in der Praxis angewendet werden kann.

Genau damit fand dann auch der nächste Trade statt, der binnen weniger Sekunden einen anvisierten Gewinn von 15 Punkten erzielte. Wie man das Tool auch als Apple-Nutzer starten kann, erörtere ich am Rande. Das Stichwort heißt "Remote-System" für weitere Nachforschungen.

Zum Markt gab es noch weitere Informationen, wie die Reaktion auf die Oracle-Quartalszahlen am Vorabend und die Bewertung der jüngsten Konjunkturdaten aus den USA. Was kann dies für die weitere Zinspolitik für Implikationen haben? Zudem wird das Thema KI in Kombination mit dem schwächelnden Arbeitsmarkt weitere Probleme verursachen, die wir schon teilweise in den Kursen reflektiert sehen. Bei Oracle dürfte dennoch eine Gegenbewegung im Chartbild anstehen. Zu den Zahlen wird es noch ein ausführliches Video mit Roland Jegen in den kommenden Tagen geben - bleib daher auf dem Kanal verankert und vergiss nicht, ihn zu abonnieren!

Nach diesen Ausführungen verweisen wir noch auf die erfolgte Sommerzeit in den USA und damit den Startpunkt der nächsten Traders Circle Session zur Wall Street Eröffnung am Donnerstag bereits um 14.15 Uhr.

