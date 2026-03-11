NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Erneut gestiegene Rohölpreise schürten Inflationssorgen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,47 Prozent auf 111,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,21 Prozent.

Die Internationale Energieagentur IEA will als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben. Die Ölpreise legten jedoch trotzdem deutlich zu. Dies heizte die Inflationssorgen an und belastete die Anleihen. Schließlich könnte sich die höhere Inflation sich auch auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank auswirken.

Die am Nachmittag veröffentlichten Inflationsdaten bewegten den US-Anleihemarkt nur wenig. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent. Bereits im Januar hatte die Teuerung auf diesem Wert gelegen und Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Rate erwartet.

"In Anbetracht des im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Ölpreises ist das Februar-Datenmaterial ohnehin nicht mehr von allzu großer Bedeutung - der Blick richtet sich auf die März-Daten", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die Fed sitzt somit zwischen den Stühlen. Zuletzt zeigte der US-Arbeitsmarkt Schwächen, gleichzeitig steigt die Inflationsrate." Die Währungshüter würden in diesem Spannungsfeld zunächst weiter an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten./jsl/nas