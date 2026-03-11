Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 11.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die nächsten 10.000 Bohrmeter könnten alles verändern, während andere Explorer noch planen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
11.03.2026 18:21 Uhr
201 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/DAX mit steigenden Ölpreisen unter Abgabedruck

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit steigenden Ölpreisen unter Abgabedruck

DOW JONES--Der DAX hat den Handel zur Wochenmitte mit einem deutlichen Minus beendet. Es zeichnete sich weiter keine Deeskalation im Iran-Krieg ab. Vor allem aber die erneut gestiegenen Ölpreise belasteten - obwohl die Internationale Energieagentur (IEA) wegen der Lage im Nahen Osten eine Rekordmenge an Ölreserven freigeben hatte. Strategische Reserven allein reichten nicht aus, um weitere Preissteigerungen zu verhindern, wenn die Schifffahrt in der Straße von Hormus über einen längeren Zeitraum stark eingeschränkt bleibe, erläuterte Chefökonom David Fyfe von Argus. Für Brent-Öl ging es um 5,4 Prozent auf 92,57 Dollar je Barrel nach oben.

Der DAX reduzierte sich um 1,4 Prozent auf 23.640 Punkte. Die US-Verbraucherpreise für Februar setzen vor dem aktuellen Hintergrund keinen Impuls. Der Inflationsdruck in den USA war im Februar wie erwartet stabil geblieben. Die Daten trafen die Erwartungen der Ökonomen.

Rheinmetall fielen nach Zahlenausweis um 8,0 Prozent. Die starke Wehrtechniknachfrage hat dem Konzern vergangenes Jahr ein hohes Umsatzplus von 29 Prozent beschert, was dennoch die Erwartung nicht ganz erfüllte. Das operative Ergebnis kletterte überproportional zu den Erlösen, die Gewinnrendite stieg zwar auf 18,5 Prozent, jedoch hatten Analysten mit 19,0 Prozent etwas mehr erwartet. Die Aktionäre sollen dennoch eine deutlich höhere Dividende erhalten.

Die Henkel-Aktie büßte 2,8 Prozent ein. Der Konsumgüterhersteller hat im vergangenen Jahr trotz eines starken Schlussquartals nur ein verhaltenes Wachstum erzielt und die eigene Prognose sowie die Markterwartung verfehlt. Für das laufende Jahr stellt der Konzern wieder ein stärkeres Wachstum in Aussicht.

Die Aktie der Porsche AG gewann 6,1 Prozent nach endgültigen Geschäftszahlen für 2025. Sie wurden als unter den Erwartungen liegend bezeichnet. Auch der Ausblick überzeugte nicht. In der Telefonkonferenz zu den Zahlen bekräftigte Porsche aber die mittelfristigen Ziele und will weiter Rentabilität den Vorrang vor Volumen geben. Die Aktien von Wacker Chemie stiegen um 6,6 Prozent, nachdem das Chemieunternehmen für dieses Jahr höhere Gewinne prognostiziert hatte, da der Konzern auf Kostensenkungen setzt.

Mit neuen Streikankündigungen büßte die Lufthansa-Aktie 1,6 Prozent ein. Gerresheimer fielen um 5,8 Prozent, im Tief war es um fast 20 Prozent abwärts gegangen. Das Unternehmen hat mitgeteilt, die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschieben zu müssen. Die Verzögerung der Abschlüsse dürfte zudem voraussichtlich zu einem Ausschluss der Aktie aus dem SDAX führen. 

=== 
Index     zuletzt  +/- % +/- % YTD 
DAX       23.640  -1,4    -3,7 
DAX-Future   23.661  -0,7    -3,0 
XDAX      23.649  -0,6    -3,8 
MDAX      29.415  -1,0    -4,0 
TecDAX      3.599  -0,7    -1,0 
SDAX      17.079  -1,4    -0,6 
        zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future   126,36  -89 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 12:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.