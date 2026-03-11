Die geopolitische Lage spitzt sich zu: steigende Energiepreise und der Krieg im Iran machen die Finanzmärkte nervös. Doch trotz der angespannten Situation ruft Marktexperte Robert Halver zur Besonnenheit auf.Mit seiner jahrzehntelangen Börsenerfahrung weiß Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, dass politische Börsen meist kurze Beine haben. Daher sieht er auch im aktuellen Konflikt keine dauerhafte Belastung für die Märkte. Zwar sind die Gaspreise in Europa zuletzt deutlich gestiegen und die Sorge um unterbrochene Energieflüsse wächst. Die Straße von Hormus gilt als zentrale Nadelöhre des globalen Ölhandels: Rund 20 Prozent der weltweiten Lieferungen passieren die Meerenge. …Den vollständigen Artikel lesen
