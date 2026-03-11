Die Vonovia-Aktie zählt am Mittwoch erneut zu den schwächsten Werten im DAX. Nach bereits deutlichen Abgaben am Vortag setzt sich der Abwärtstrend des Bochumer Immobilienkonzerns weiter fort. In einem insgesamt schwachen Marktumfeld gerät der Wert spürbar unter Verkaufsdruck.Kurs verliert über drei ProzentKurz vor dem Handelsende in Frankfurt notierten die Anteile von Vonovia bei 24,92 Euro, was einem Minus von rund 3,15 % entspricht. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de