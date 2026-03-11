München (ots) -Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ist weiterhin Exzellenzuniversität - dies hat eine internationale Jury im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern entschieden. So festigt die LMU ihren Status als führende Forschungsuniversität in Europa.Die LMU ist die erfolgreichste deutschen Volluniversität: Seit Beginn des Wettbewerbs 2006 wurde die LMU in jeder Runde gefördert, jetzt festigt sie erneut ihre Rolle als Spitzenuniversität. Das zeigt, dass die LMU nicht nur in den vergangenen Förderphasen Hervorragendes geleistet hat, sondern auch prospektiv mit ihrem Strategieprogramm "LMUexcellent - A New Perspective" Großes erwarten lässt. "Das ist ein wichtiger Erfolg für die LMU und den Wissenschaftsstandort München", sagt Universitätspräsident Prof Dr. Matthias H. Tschöp. "Den Forschenden und den Mitarbeitenden gilt mein besonderer Dank, denn sie haben die Basis für die erneute Auszeichnung schon vor langem gelegt."Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume gratuliert: "Herausragendes Prädikat für die Ludwig-Maximilians-Universität München: Dass unsere größte bayerische Universität seit Beginn des Exzellenzprogramms ununterbrochen den Titel der Exzellenzuniversität trägt, ist kein Zufall, sondern Ausdruck außergewöhnlicher wissenschaftlicher Stärke. Die LMU setzt national und in Europa Maßstäbe. Als echte Volluniversität verbindet sie beeindruckende Themenbreite mit exzellenter Forschungstiefe. Besonders an den Schnittstellen der Disziplinen entfaltet sie ihre ganze Kraft. Von der Medizin über die Natur- und Lebenswissenschaften bis zu den Geisteswissenschaften - hier entstehen Ideen, die Grenzen überwinden, mutige Innovationen hervorbringen und Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit geben. Die LMU brilliert mit Nobelpreisträgern ebenso wie mit exzellenten Newcomern. Herzlichen Glückwunsch und großen Dank an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die Hochschulleitung für ihre herausragende Arbeit und dieses dauerhaft überragende Abschneiden. Die LMU ist ein absolutes Aushängeschild für Bayern - für Heimat und Hightech.""Die erneute Auszeichnung bestätigt unsere konsequente Ausrichtung auf global kompetitive Spitzenforschung und bahnbrechende Innovation", sagt Tschöp. "Wir werden jetzt unser internationales Profil als führende Volluniversität der EU auch unter sich rasant wandelnden Bedingungen weiter schärfen. Dazu werden wir unsere interdisziplinären Stärken und starken Kooperationen mit der TU München und internationalen Partnern ausbauen und gleichzeitig versuchen, die herausragendsten Köpfe weltweit für die LMU zu gewinnen", betont Tschöp und erläutert: "Wir wollen unsere wissenschaftlichen Entdeckungen noch effektiver in Lösungen für zentrale - auch gesellschaftliche- Herausforderungen übersetzen. Für all das gibt uns der Exzellenzstatus weiteren Rückenwind."Grundlage des Exzellenzstatus sind auch die 2025 erfolgreich eingeworbenen sieben Exzellenzcluster an der LMU, davon ein geisteswissenschaftlicher, der ein besonderes Alleinstellungmerkmal für die LMU bedeutet. "Unsere Geisteswissenschaften gehören in den internationalen Rankings seit Jahren zur Weltspitze und sind innerhalb der LMU die am höchsten gerankte Fächergruppe - darauf sind wir außerordentlich stolz. Der neue Cluster Cross-Cultural Philology macht diese Stärke sichtbar und ist zugleich ein Ausgangspunkt, um auf dieser Basis die Geisteswissenschaften weiter zu stärken und sie künftig noch enger mit der gesamten Fächervielfalt der LMU zu verknüpfen, um gemeinsam die komplexen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft zu beantworten", sagt Tschöp.Die LMU wird in ihren Profilfeldern zukunftsorientiert besondere Impulse durch strategische Investitionen in Data Science und Künstliche Intelligenz setzen. Frühzeitige forschungsnahe Qualifizierung einer internationalen Studierendenschaft, die Bereitstellung attraktiver und verlässlicher Karrierewege, sowie der Ausbau globaler Partnerschaften und eine gezielte Campusentwicklung sichern die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der LMU. Gemeinsam mit der zweiten Münchner Exzellenzuniversität, der TUM, sollen im Rahmen der "One Munich Strategy" jetzt konsequent weitere Synergiepotenziale für Kooperationen und engen Austausch ausgeschöpft werden. Damit leistet die LMU mit der TUM gemeinsam einen zentralen Beitrag zur Stärkung von München als international führendem Wissenschafts-Hub.Mehr dazu: Exzellenzcluster - LMU München (https://www.lmu.de/de/die-lmu/die-lmu-auf-einen-blick/auszeichnungen/exzellenzstrategie/exzellenzcluster/index.html)Über die Exzellenz-Förderung:Über die Förderlinie "Exzellenzuniversitäten" des Bundes und der Länder wurden von 2019 bis 2026 zehn Universitäten und ein Universitätsverbund als Exzellenzstandorte gefördert. Ziel der Exzellenz-Förderung ist es, sie auf Basis erfolgreicher Exzellenzcluster für den Ausbau ihrer internationalen Spitzenstellung in der Forschung zu unterstützen. Über die Förderung der Anträge entscheidet die Exzellenzkommission. Sie besteht aus dem Committee of Experts sowie den für Wissenschaft zuständigen Ministerinnen und Ministern des Bundes und der Länder. Als einzige Volluniversität und eine von nur zwei Universitäten in Deutschland wird die LMU seit Beginn der deutschen Exzellenzwettbewerbe im Jahr 2006 durchgehend als Exzellenzuniversität gefördert. Zuletzt war sie in der Exzellenzstrategie mit insgesamt sieben Exzellenzclustern erfolgreich.Über die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU):Die LMU ist eine der führenden Universitäten in Europa mit einer über 550-jährigen Tradition. Sie bietet ein breites Spektrum aller Wissensgebiete - die ideale Basis für hervorragende Forschung und ein anspruchsvolles Lehrangebot. Es reicht von den Geistes- und Kultur- über Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bis hin zur Medizin und den Naturwissenschaften. 22 Prozent der 53.000 Studierenden kommen aus dem Ausland - aus insgesamt 140 Nationen. Das Know-how und die Kreativität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bilden die Grundlage für die herausragende Forschungsbilanz der Universität. www.lmu.de---------------------------------------Pressekontakt:http://www.lmu.de/presseAnja-Maria MeisterPressesprecherin des PräsidentenMail: anja.meister@lmu.deTel.: +49 (0) 89 2180-2518Pressekontakt:Claudia RussoLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-2706E-Mail: Claudia.Russo@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/6233872