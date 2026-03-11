Kiew/Bonn (ots) -11. März 2026 - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat bei ihrem heutigen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in allen Gesprächen mit politisch Verantwortlichen die Befürchtung wahrgenommen, dass angesichts des Iran-Kriegs die Ukraine in den Hintergrund gedrängt werden könnte. "Alle haben die Sorge, dass die Welt jetzt auf den Mittleren und Nahen Osten blickt, und die Ukraine vergessen wird", äußerte sich die CDU-Politikerin nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und weiteren hochrangigen Politikern im Fernsehsender phoenix. Insofern sei ihre Reise nach Kiew wichtig gewesen, "denn die Ukraine führt nicht nur einen Kampf für sich selbst, denn wir wissen auch, dass weitere Staaten Europas im Blickfeld des Aggressors Putin sind".Im Rahmen ihres Besuchs hatte Klöckner auch durch Russland zerstörte Heizkraftwerke besichtigt. "Bei minus 20 Grad im Winter hat Präsident Putin Krieg gegen die Bevölkerung geführt", so die CDU-Politikerin. Trotz aller Kriegsfolgen sei die Widerstandskraft der Ukraine ungebrochen. "Das ist eine sehr starke und resiliente Gesellschaft", meinte Klöckner. Sie erlebe die Hauptstadt Kiew als "Mahnmal". Für Europa hilfreich sei aus ihrer Sicht etwa auch das Drohnen-Know-how der Ukrainer. "Das Wissen in der Ukraine, wie Drohnen aufgespürt, umgeleitet und zerstört werden, wie man aber auch Drohnen entwickelt, die sehr modern sind und unter dem Radar bleiben, da sind die Ukrainer führend", so Klöckner. Von dieser Expertise könne man in Europa nur profitieren.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6233875