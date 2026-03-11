© Foto: wO-DALL·EChina kontrolliert die Energiewende - noch. Doch neue Allianzen, Tech-Durchbrüche und Milliarden-Investments brechen 2026 das gefährliche Monopol bei Seltenen Erden auf.Lange Zeit war die Gleichung simpel: Ohne China keine moderne Technologie. Seltene Erden wie Neodym, Praseodym oder Dysprosium sind das unsichtbare Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie stecken in jedem Smartphone, jeder Windkraftanlage und vor allem in den Hochleistungs-Permanentmagneten von Elektroautos. Aktuell kontrolliert Peking etwa 70 Prozent der Förderung und über 90 Prozent der hochkomplexen Trennung (Separation) dieser Metalle. Diese Abhängigkeit war ein strategisches Risiko - ein einziger Exportstopp hätte ganze …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE