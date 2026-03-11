Im vom Iran-Krieg geprägten Marktumfeld konnte die Aktie von Nintendo binnen zwei Handelstagen rund 15 Prozent an Wert gewinnen. Anleger wittern offenbar einen frischen Hype um das neue Game Pokémon Pokopia, welches von verschiedenen Medien wie der Nachrichtenagentur Bloomberg sowie Analysten als Überraschungserfolg eingeordnet wird. Bereits vor rund zehn Jahren hat die Nintendo-Aktie vom Hype um Pokémon Go profitiert.Die physischen Exemplare von Pokémon Pokopia, das am 5. März exklusiv für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär