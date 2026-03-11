Öffentliche Auftritte europäischer Spitzenpolitiker evozieren nicht selten eine Waschküche negativer Emotionen. Häufig überwiegt der schiere Ärger, etwa über die übergriffige Zensurpolitik oder den dreisten Zugriff auf das Geld der europäischen Steuerzahler. Blankes Entsetzen löst regelmäßig das amateurhafte und strategisch schlecht ausgeleuchtete Lavieren europäischer Politik auf dem geopolitischen Spielfeld aus. Erinnern Sie sich noch an das D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick