BÖRSE HEUTE: S&P 500 unter Druck - Ölpreise steigen trotz Hoffnung auf Deeskalation (11.03.2026)

Die Börse heute zeigt ein gemischtes Bild. Während geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten weiterhin die Märkte dominieren, reagieren Anleger kaum auf die neuesten Inflationsdaten aus den USA. Futures auf den S&P 500 fallen aktuell um rund 0,5 %, während gleichzeitig die Ölpreise steigen.

Der Preis für Brent-Öl liegt wieder bei etwa 92 US-Dollar pro Barrel, obwohl US-Präsident Donald Trump zuletzt signalisiert hat, dass sich der Konflikt mit Iran möglicherweise dem Ende nähert. Laut seinen Aussagen bleiben nur noch wenige militärische Ziele übrig, was auf eine mögliche Deeskalation hindeuten könnte.

Die heute veröffentlichten US-CPI-Inflationsdaten für Februar lagen mit 2,4 - im Jahresvergleich im Rahmen der Erwartungen. Dennoch schenkte die Börse aktuell diesen Daten wenig Aufmerksamkeit, da Investoren geopolitische Entwicklungen derzeit als deutlich wichtiger einstufen.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.