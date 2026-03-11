Der Kaffeepreis schoss buchstäblich bis ins Handelsjahr 2025 hinein gen Norden empor und konnte, im Zuge der großen Hausse, sogar den Hochpunkt aus 1997 überwinden. Doch genau diese enorme Aufwärtsdynamik hat den Markt zuletzt in eine verwundbare Lage geführt. Denn Ende 2025 versuchten sich die Bullen nochmals an einem Hype, welcher allerdings in ein sich darstellendes Doppeltop mündete. Das große Bild kippt ins Negative Der Blick auf das übergeordnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de