Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 11.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die nächsten 10.000 Bohrmeter könnten alles verändern, während andere Explorer noch planen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
11.03.2026 21:45 Uhr
225 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Wall Street von gestiegenen Ölpreisen ausgebremst

DJ MÄRKTE USA/Wall Street von gestiegenen Ölpreisen ausgebremst

DOW JONES--Gestiegene Ölpreise und die Ungewissheit über die Dauer des Iran-Krieges haben zur Wochenmitte der Wall Street keine Kauflaune aufkommen lassen. Einerseits wiederholte US-Präsident Donald Trump seine Einschätzung eines möglicherweise baldigen Kriegsendes, denn dem US-Militär gingen die Ziele aus. Andererseits hatte der Iran in den vergangenen Tagen nach Angaben von US-Vertretern Minen in der Straße von Hormus verlegt - eine Eskalation. Der Dow-Jones-Index verlor 0,6 Prozent auf 47.417 Punkte. Der S&P-500 büßte 0,1 Prozent ein und der Nasdaq-Composite schaffte den Sprung ins Plus um 0,1 Prozent - gestützt von Oracle. An der Nyse wurden 1.016 (Dienstag: 1.311) Kursgewinner gezählt, denen 1.745 (1.446) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 62 (64) Titel.

Belastend auf den Aktienmarkt wirkte der wieder höhere Ölpreis. Die Dynamik war aber geringer als zuvor, weil die Internationale Energieagentur (IEA) die Freigabe von 400 Millionen Barrel aus strategischen Reserven wichtiger Industriestaaten genehmigt hatte. Die Freigabe strategischer Reserven werde die Ölpreise nicht zwangsläufig senken, meinte Analyst Alex Kuptsikevich von FxPro. "Strategische Reserven allein reichen nicht aus, um weitere Preissteigerungen zu verhindern, wenn die Schifffahrt durch die Meerenge über einen längeren Zeitraum stark eingeschränkt bleibt", ergänzte Chefökonom David Fyfe von Argus. Die G7-Staaten wollen laut des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zukünftig Handelsschiffe durch die Straße von Hormus mit Kriegsschiffen eskortieren. Ein Fass der Ölsorten Brent und WTI verteuerte sich um rund 5 Prozent.

Weitgehend unbeachtet blieben die US-Verbraucherpreise für Februar. Der Inflationsdruck war wie erwartet stabil geblieben. Taktgeber für die Inflationserwartungen seien aktuell aber die Ölpreise. Diese stellten Inflationdsdaten in den Schatten, hieß es bei Pepperstone. Befeuert von gestiegenen Ölpreisen erhöhte sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen am Anleihemarkt um 8 Basispunkte auf 4,22 Prozent. Teure Engiepreise schmälerten die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, hieß es. Zudem wurden die Notierungen von einer schwachen Auktion am Primärmarkt belastet. Steigende Marktzinsen stützten den Dollar, der Dollar-Index legte um 0,4 Prozent zu. Der Goldpreis verlor 0,2 Prozent - gedrückt von höheren Marktzinsen und festerem Dollar.

Unter den Einzelaktien machten die Aktien von Oracle einen Satz um 9,2 Prozent nach oben. Geschäftszahlen und Ausblick seien stärker als erwartet ausgefallen - ein Zeichen dafür, dass sich die enormen Investitionen des Cloud-Konzerns in Künstliche Intelligenz (KI) auszahlten, meinte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Die Ergebnisse hievten den Technologiesektor im S&P-500 um 0,5 Prozent nach oben und damit an die Branchenspitze.

UniFirst stiegen um 6,6 Prozent. Das Unternehmen stimmte einer Übernahme durch seinen Konkurrenten Cintas (+1,1%) zu. Campbell's büßten 7,1 Prozent ein. Der Lebensmittelkonzern meldete für das zweite Geschäftsquartal Umsätze und Gewinne unter Markterwartungen - ebenso der Ausblick enttäuschte. Auch die Geschäftszahlen von AeroVironment (-6,2%) überzeugten nicht. Eine Kooperation mit der KI-Ikone Nvidia schoben Nebius um 16,2 Prozent nach oben. Eine Kapitalerhöhung ließ die Papiere von Kosmos Energy um über 17 Prozent einbrechen. 

=== 
INDEX     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     47.417,27  -0,6  -289,24    47.706,51 
S&P-500    6.775,80  -0,1   -5,68    6.781,48 
NASDAQ Comp 22.716,14  +0,1  +19,03    22.697,10 
NASDAQ 100  24.965,01  +0,0   +8,54    24.956,47 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,64 +0,07    3,65      3,57 
5 Jahre       3,79 +0,08    3,80      3,72 
10 Jahre      4,22 +0,08    4,23      4,14 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:52 
EUR/USD      1,1575  -0,3  -0,0035     1,1610   1,1645 
EUR/JPY      183,95  +0,3   0,4600     183,49  183,5400 
EUR/CHF      0,9022  -0,2  -0,0014     0,9036   0,9046 
EUR/GBP      0,8622  -0,4  -0,0030     0,8652   0,8651 
USD/JPY      158,91  +0,6   0,8700     158,04  157,5900 
GBP/USD      1,342  +0,0   0,0004     1,3416   1,3460 
USD/CNY      6,8655  -0,2  -0,0111     6,8766   6,8766 
USD/CNH      6,8749  -0,1  -0,0049     6,8798   6,8680 
AUS/USD      0,7155  +0,5   0,0036     0,7119   0,7156 
Bitcoin/USD  70.694,85  +0,6   443,94    70.250,91 70.909,87 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     87,68  +5,1    4,23      83,45 
Brent/ICE     92,22  +5,0    4,42      87,80 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.179,55  -0,2   -11,76    5.191,31 
Silber       85,91  -2,8   -2,49      88,40 
Platin     2.183,11  -0,8   -17,34    2.200,45 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 16:14 ET (20:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.