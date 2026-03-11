DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.668 Pkt - Keine auffälligen Einzeltitel
DOW JONES--Nach zuletzt äußerst lebhaften Sitzungen hat ein Händler von Lang & Schwarz den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Mittwochabend als ziemlich ruhig beschrieben. Dies habe auch daran gelegen, dass es nach Xetra-Schluss keine Nachrichten zu Einzelwerten gegeben habe.
=== XDAX* DAX Veränderung 21.15 Uhr 17.30 Uhr 23.668 23.640 +0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
March 11, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)
