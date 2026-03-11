Anzeige
11.03.2026 21:57 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.668 Pkt - Keine auffälligen Einzeltitel

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.668 Pkt - Keine auffälligen Einzeltitel

DOW JONES--Nach zuletzt äußerst lebhaften Sitzungen hat ein Händler von Lang & Schwarz den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Mittwochabend als ziemlich ruhig beschrieben. Dies habe auch daran gelegen, dass es nach Xetra-Schluss keine Nachrichten zu Einzelwerten gegeben habe. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
21.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.668    23.640    +0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
