London ist die Nummer 1 im Ranking der europäischen Städte um Investitionen, Talente und Besucher, wobei die Kluft in der Wahrnehmung immer größer wird CANNES, Frankreich, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Resonance Consultancy, ein führender Berater in den Bereichen Place Branding, Place Making und Place Marketing, hat heute seinen vierten jährlichen Bericht Europe's Best Cities und das Ranking für das Jahr 2026 veröffentlicht, in dem die 100 europäischen Städte vorgestellt werden, die die Zukunft gestalten. Laden Sie den vollständigen Bericht "Europe's Best Cities" hier herunter. Hier finden Sie alle Top 100 der besten Städte Europas im Jahr 2026. Europa war noch nie so begehrt wie heute, trotz der anhaltenden russischen Aggression an seinen Grenzen und inmitten der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit. Der Bericht stellt fest, dass fast die Hälfte der weltweiten Reisezielpräferenzen jetzt auf Europa gerichtet ist, gegenüber 41 % im letzten Jahr. Die Studie zeigt jedoch auch eine zunehmende Diskrepanz zwischen dem, was Städte leisten, und dem, was die Welt über sie glaubt. Diese Diskrepanz ist nicht mehr nur eine Frage des Brandings. Resonance hat herausgefunden, dass die Korrelation zwischen Leistung und Wahrnehmung nur 0,54 beträgt, was einen entscheidenden Vorteil für Städte bedeutet, die Infrastruktur, Politik und gelebte Erfahrung mit einer glaubwürdigen Erzählung für Investoren, Arbeitgeber, Talente und Besucher in Einklang bringen können. "Europas führende Städte machen aus der Störung eine Antriebsfunktion für den Fortschritt", sagt Jeremie Feinblatt, Principal bei Resonance Consultancy. "Die Wahrnehmungslücke ist jetzt eine Frage der Bilanz. Sie beeinflusst die Auswahllisten der Investoren, das Vertrauen der Arbeitgeber und die Ausgaben der Besucher", stellt er fest. "Die Gewinner verbinden Investitionen in die Grundlagen, die die Menschen tagtäglich spüren, wie Wohnraum, Mobilität, öffentlicher Raum und Sicherheit, mit einer Darstellung, die diese Vorteile auf dem Markt belegt. Städte, denen es nicht gelingt, Realität und Ruf in Einklang zu bringen, werden im Wettbewerb um Menschen und Kapital zurückfallen." Die Top 10 der besten Städte Europas für 2026 London Paris Berlin Rom Barcelona Madrid Amsterdam Wien Kopenhagen Stockholm Warum das diesjährige Ranking für Stadtoberhäupter wichtig ist Europe's Best Cities 2026 findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Strategie der Städte in Echtzeit umgeschrieben wird. Die Europäer sind jetzt die treibende Kraft des europäischen Tourismusbooms. Inländische und innereuropäische Reisen verstärken die Rekordnachfrage und verändern die Wertschöpfung auf dem Kontinent.

Die Geopolitik drängt die Städte auf den Fahrersitz. In dem Maße, in dem die Versorgungsketten wieder näher an den Wohnorten angesiedelt werden und Sicherheit und Energie zu alltäglichen Überlegungen werden, entwickeln sich die Städte zu den operativen Zentren der europäischen Resilienz.

Der Besucherzuwachs zwingt zu einem neuen Betriebsmodell. Die Städte, die am schnellsten vorankommen, investieren in Erfahrung und verschärfen gleichzeitig die Verwaltungsinstrumente, die das Wohnungsangebot, den öffentlichen Raum und das Vertrauen der Einwohner schützen.

Die Entscheidungen über Talente werden auf der Straße getroffen. Fußgängerfreundlichkeit, Fahrradnetze, der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr, Gesundheitsergebnisse und Erschwinglichkeit sind zunehmend entscheidend für Arbeitnehmer im Haupterwerbsalter und die Unternehmen, die um sie konkurrieren.

Das Klimarisiko ist jetzt Teil des Spielfelds. Risiko und Anpassungsfähigkeit bestimmen zunehmend die Kapitalzuweisung, das Underwriting und die langfristige Planung. "Städte, die die Lebensqualität verbessern und gleichzeitig vernetzt und auffindbar bleiben, werden weiter aufsteigen", sagt Jason McGrath, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter der Abteilung für US-Unternehmensreputationen bei Ipsos, dem Partner der Studie für die Verbraucherforschung. "Die wettbewerbsfähigsten Orte sind diejenigen, von denen sich die Menschen vorstellen können, dort zu leben, sie bald zu besuchen und dort eine Karriere aufzubauen." Was die drei führenden Städte über die neue europäische Strategie offenbaren London behauptet seine globale Vorrangstellung durch unermüdliche Neuerfindungen in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Konnektivität. Im Jahr 2024 erreichten die Ausgaben der internationalen Reisenden fast 18,9 Milliarden Euro, und die Flughafenanbindung bleibt die stärkste in der Rangliste, was den Tourismus und die Investitionsdynamik weiter fördert.

behauptet seine globale Vorrangstellung durch unermüdliche Neuerfindungen in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Konnektivität. Im Jahr 2024 erreichten die Ausgaben der internationalen Reisenden fast 18,9 Milliarden Euro, und die Flughafenanbindung bleibt die stärkste in der Rangliste, was den Tourismus und die Investitionsdynamik weiter fördert. Paris macht urbanen Ehrgeiz zum täglichen Leben. Die Stadt verfügt nun über mehr als 1.000 Kilometer Radwege, hat seit 2020 mehr als 100 Hektar neue Fußgängerzonen geschaffen und baut den Grand Paris Express weiter aus, um die Erreichbarkeit und Mobilität der Stadt neu zu gestalten.

macht urbanen Ehrgeiz zum täglichen Leben. Die Stadt verfügt nun über mehr als 1.000 Kilometer Radwege, hat seit 2020 mehr als 100 Hektar neue Fußgängerzonen geschaffen und baut den Grand Paris Express weiter aus, um die Erreichbarkeit und Mobilität der Stadt neu zu gestalten. Berlin verbindet kulturelle Anziehungskraft mit beeindruckender Innovationsinfrastruktur. Die Stadt hat im Jahr 2024 die Marke von 30,6 Millionen Hotelübernachtungen überschritten und treibt große Transformationsprojekte voran, darunter die Umgestaltung des Flughafens Tegel zu Berlin TXL, mit der Urban Tech Republic und dem Schumacher Quartier als Holzbauviertel. Jenseits der Top 3 dokumentiert der Bericht eine deutliche Verschiebung: Die urbane Geschichte gehört nicht mehr nur den üblichen Hauptstädten. Neben den globalen Großstädten entstehen immer mehr sekundäre und aufstrebende Städte, die oft schneller gebaut werden, wettbewerbsfähiger sind und nach Wachstum streben. Wie die Rangliste erstellt wurde "Europe's Best Cities" basiert auf dem von Resonance entwickelten Place Power Score, der Leistung und Wahrnehmung auf drei Säulen kombiniert: Lebensqualität, Liebenswürdigkeit und Wohlstand. Für das Jahr 2026 bewertete Resonance Ballungsräume mit mehr als 500.000 Einwohnern anhand von 47 Metriken in 33 Unterkategorien sowie nutzergenerierten Signalen von großen Online-Plattformen und Ipsos-Wahrnehmungsforschung. Ipsos befragte 5.000 Menschen in 10 europäischen Ländern zu den Städten, in denen sie am liebsten leben, die sie bald besuchen möchten und in denen sie die besten Jobchancen sehen. Die Klimarisiko-Daten werden von AlphaGeo bereitgestellt. Russische Städte sind in der Rangliste nicht enthalten, wie seit 2022. Laden Sie den vollständigen Bericht "Europe's Best Cities" hier herunter. Hier finden Sie alle Top 100 der besten Städte Europas im Jahr 2026. Informationen zu Resonance Consultancy Resonance entwickelt transformative Strategien, Marken und Kampagnen, die Reiseziele, Städte und Gemeinden befähigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Resonance arbeitet mit Orten in den Bereichen Ortsgestaltung, Ortsmarkenbildung und Ortsmarketing. Weitere Informationen finden Sie unter ResonanceCo.com . Informationen zu Ipsos Ipsos ist ein weltweit tätiges Marktforschungsunternehmen, das Umfragen und Meinungsforschung auf allen Märkten der Welt durchführt. Weitere Informationen finden Sie unter Ipsos.com . RESONANCECO.COM Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930143/Resonance_Consultancy_Ltd__Resonance_Consultancy_Unveils_Europe_.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2930142/Resonance_Consultancy_Ltd__Resonance_Consultancy_Unveils_Europe_.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-beratungsunternehmen-resonance-stellt-die-besten-stadte-europas-fur-2026-vor-302711572.html



