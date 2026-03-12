EQS-News: MINISFORUM
Null Token-Gebühren und mehr Sicherheit!
HONGKONG, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Das bald erscheinende AI NAS N5 MAX von MINISFORUM läuft nachweislich erfolgreich mit dem integrierten OpenClaw in lokalen AI LLMs. Ausgestattet mit AMD Ryzen AI Max+ 395 entfaltet das selbstentwickelte MinisCloud OS die volle Leistung des integrierten KI-NAS und erfüllt so unterschiedlichste Nutzerbedürfnisse bei der lokalen Datenverarbeitung.
Mit mehr Sicherheit im Umgang mit persönlichen Daten auf einer privaten Plattform ist N5 MAX das erste KI-NAS der Welt, das OpenClaw mit lokalem Computing integriert - eine Revolution in der Branche.
Selbstverwaltete Datenverarbeitung, KI unter eigener Kontrolle - Mehr Datenschutz und Sicherheit
Anwendbare Szenarien:
Informationen zu MINISFORUM
MINISFORUM wurde 2018 gegründet und hat sich dem Motto "Technologie in den Alltag bringen" verschrieben. Die Marke wendet ihre KI-Forschung auf die Entwicklung, Produktion und Herstellung von PCs an und bietet leistungsstarke Computerlösungen wie KI-Mini-Workstations, KI-NAS, KI-Mini-PCs, AtomMan KI-Mini-Gaming-PCs und Zubehör. Heute hat MINISFORUM weltweit mehr als vier Millionen Nutzerinnen und Nutzer und ist in fast 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.minisforum.com/
