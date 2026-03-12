MANAMA (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben örtlicher Behörden Treibstofflager in Bahrain angegriffen. Der Angriff erfolgte dem Innenministerium zufolge im Bezirk Muharraq - dort liegt auch der internationale Flughafen des Inselstaats.

Das Ministerium erklärte auf der Plattform X, die zuständigen Behörden unternähmen nach dem Angriff die nötigen Schritte. Es wurden keine weiteren Details mitgeteilt. Damit blieb zunächst unklar, ob es sich bei den betroffenen Treibstofflagern um die Kerosindepots des Flughafens am Rande der Hauptstadt Manama oder eine andere Einrichtung handelte.

In einem weiteren X-Post erklärte das Ministerium, die Alarmsirenen seien aktiviert. Die Bewohner des Inselstaats im Persischen Golf wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben.

Teheran greift infolge der amerikanisch-israelischen Angriffe im Iran auch Ziele in den Golfstaaten mit Drohnen und ballistischen Raketen an. Besonders im Fokus stehen dabei Länder, in denen es US-Stützpunkte gibt. Bahrain etwa ist der wichtigste Standort der US-Marine im Nahen Osten.

Neue Angriffe auch in den Emiraten und in Saudi-Arabien

Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten am frühen Morgen, die Luftabwehr bekämpfe eine Bedrohung durch Raketen. In Dubai stürzte in der Nacht zudem eine Drohne auf ein Wohngebäude. Ein Brand wurde unter Kontrolle gebracht, niemand wurde verletzt, wie die Behörden mitteilten.

Saudi-Arabien meldete in der Nacht, dass im Osten des Landes 18 Drohnen abgefangen und zerstört worden seien./jbz/DP/zb