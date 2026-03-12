Der Bitcoin steht deutlich unter seinem Allzeithoch, doch kann er bald massiv nach oben schießen? Ein Experte ist sich sicher und sieht Kurspotenzial bis auf eine Million US-Dollar. Während der Bitcoin um die Marke von 70.000 US-Dollar kämpft, hat Matt Hougan, Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Bitwise, ein extrem optimistisches Szenario für die Kryptowährung aufgezeigt, das den Kurs auf eine Million US-Dollar katapultieren könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
