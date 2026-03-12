© Foto: DALL-EAmazon mischt beim Rennen um autonome Mobilität immer stärker mit. Die Tochter Zoox bringt ihre Robotaxis erstmals auf eine große Ride-Hailing-Plattform und kooperiert dafür mit Uber. Der Massenmarkt rückt immer näher!Der Wettlauf um autonome Mobilität bekommt neue Schlagkraft. Die Amazon-Tochter Zoox geht eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit dem Fahrdienstvermittler Uber Technologies ein. Ziel der Kooperation ist es, die speziell entwickelten Robotaxis von Zoox künftig über die Uber-App zu vermitteln und so den Zugang zu autonomen Fahrten deutlich auszuweiten. Der Startschuss soll bereits im Sommer fallen. In Las Vegas wird zunächst ein begrenzter Service eingeführt. Bis Mitte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE