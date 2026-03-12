Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die nächsten 10.000 Bohrmeter könnten alles verändern, während andere Explorer noch planen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
12.03.2026 07:27 Uhr
339 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Wieder steigende Ölpreise drücken Aktienkurse

DJ MÄRKTE ASIEN/Wieder steigende Ölpreise drücken Aktienkurse

DOW JONES--Wieder steigende Ölpreise lasten am Donnerstag auf den Börsen in Ostasien und Australien. Angriffe auf mehrere Schiffe in der Straße von Hormus treiben den Preis für ein Barrel Brentöl aktuell um 8,5 Prozent auf 99,78 Dollar je Barrel nach oben. Zeitweise überwand er die Marke von 100 Dollar.

An der Börse in Tokio geht es mit dem Topix um 1,7 Prozent abwärts. Der Kospi in Seoul gibt um 0,9 Prozent nach. In Shanghai verliert der Composite-Index 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong notiert 1,7 Prozent im Minus. Der Dollar ist derweil wieder als Fluchtwährung gesucht. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent.

Dass der Ölpreis nicht so drastisch anzieht wie am Montag, als das Barrel zeitweise um 120 Dollar kostete, liegt daran, dass zahlreiche Länder strategische Ölreserven freigegeben haben. Die Internationale Energieagentur hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass ihre Mitglieder 400 Millionen Barrel freigeben würden - die bisher größte Menge in der Geschichte. Allerdings dürfte das nicht reichen, um die praktisch vollständige Unterbrechung von Öltransporten durch die Straße von Hormus und die Förderunterbrechungen am Persischen Golf zu kompensieren.

Die aktuellen Verwerfungen an den weltweiten Ölmärkten seien beispiellos - sowohl was die Mengen angehe, die nicht transportiert werden könnten, als auch was den Mangel an Lagerkapazitäten betreffe, kommentiert Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia. Und es ist zu befürchten, dass die Blockade länger andauern wird. Goldman Sachs geht nun davon aus, dass es 21 Tage dauern wird, bis die Transporte durch die Meerenge wieder aufgenommen werden können. Bislang hatten die Analysten mit zehn Tagen gerechnet. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.629,00  -1,3    -1,0      06:00 
Topix 500 (Tokio)   2.835,04  -1,7    6,6      07:00 
Kospi (Seoul)     5.560,36  -0,9    31,9      07:30 
Hang-Seng (Hongk.)  25.555,77  -1,3    -0,3      09:00 
Shanghai-Comp.     4.105,82  -0,7    3,4      08:00 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %   00:00  Mi, 8:15 Uhr % YTD 
EUR/USD         1,1540  -0,2   1,1566     1,1645  -1,8 
EUR/JPY         183,54  -0,2   183,85     183,97  -0,2 
EUR/GBP         0,8627  +0,0   0,8624     0,8656  -1,0 
USD/JPY         159,01  +0,0   158,94     157,98  1,5 
USD/KRW        1.477,88  +0,0  1.477,76    1.467,10  2,6 
USD/CNY         6,8790  +0,2   6,8655     6,8657  -1,6 
USD/CNH         6,8815  +0,1   6,8755     6,8652  -1,4 
USD/HKD         7,8254  0,0   7,8251     7,8279  0,6 
AUD/USD         0,7125  -0,4   0,7151     0,7177  6,8 
NZD/USD         0,5898  -0,2   0,5911     0,5943  2,5 
BTC/USD        69.318,03  -1,9 70.646,59    69.918,80 -21,0 
 
ROHOEL         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         94,29  +8,1    7,04      87,25 
Brent/ICE         99,78  +8,5    7,80      91,98 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          5.146,05  -0,6   -29,40    5.175,45 
Silber          84,96  -1,0   -0,82      85,79 
Platin         2.154,75  -0,7   -14,26    2.169,01 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.