MÄRKTE ASIEN/Wieder steigende Ölpreise drücken Aktienkurse

DOW JONES--Wieder steigende Ölpreise lasten am Donnerstag auf den Börsen in Ostasien und Australien. Angriffe auf mehrere Schiffe in der Straße von Hormus treiben den Preis für ein Barrel Brentöl aktuell um 8,5 Prozent auf 99,78 Dollar je Barrel nach oben. Zeitweise überwand er die Marke von 100 Dollar.

An der Börse in Tokio geht es mit dem Topix um 1,7 Prozent abwärts. Der Kospi in Seoul gibt um 0,9 Prozent nach. In Shanghai verliert der Composite-Index 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong notiert 1,7 Prozent im Minus. Der Dollar ist derweil wieder als Fluchtwährung gesucht. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent.

Dass der Ölpreis nicht so drastisch anzieht wie am Montag, als das Barrel zeitweise um 120 Dollar kostete, liegt daran, dass zahlreiche Länder strategische Ölreserven freigegeben haben. Die Internationale Energieagentur hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass ihre Mitglieder 400 Millionen Barrel freigeben würden - die bisher größte Menge in der Geschichte. Allerdings dürfte das nicht reichen, um die praktisch vollständige Unterbrechung von Öltransporten durch die Straße von Hormus und die Förderunterbrechungen am Persischen Golf zu kompensieren.

Die aktuellen Verwerfungen an den weltweiten Ölmärkten seien beispiellos - sowohl was die Mengen angehe, die nicht transportiert werden könnten, als auch was den Mangel an Lagerkapazitäten betreffe, kommentiert Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia. Und es ist zu befürchten, dass die Blockade länger andauern wird. Goldman Sachs geht nun davon aus, dass es 21 Tage dauern wird, bis die Transporte durch die Meerenge wieder aufgenommen werden können. Bislang hatten die Analysten mit zehn Tagen gerechnet.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.629,00 -1,3 -1,0 06:00 Topix 500 (Tokio) 2.835,04 -1,7 6,6 07:00 Kospi (Seoul) 5.560,36 -0,9 31,9 07:30 Hang-Seng (Hongk.) 25.555,77 -1,3 -0,3 09:00 Shanghai-Comp. 4.105,82 -0,7 3,4 08:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1540 -0,2 1,1566 1,1645 -1,8 EUR/JPY 183,54 -0,2 183,85 183,97 -0,2 EUR/GBP 0,8627 +0,0 0,8624 0,8656 -1,0 USD/JPY 159,01 +0,0 158,94 157,98 1,5 USD/KRW 1.477,88 +0,0 1.477,76 1.467,10 2,6 USD/CNY 6,8790 +0,2 6,8655 6,8657 -1,6 USD/CNH 6,8815 +0,1 6,8755 6,8652 -1,4 USD/HKD 7,8254 0,0 7,8251 7,8279 0,6 AUD/USD 0,7125 -0,4 0,7151 0,7177 6,8 NZD/USD 0,5898 -0,2 0,5911 0,5943 2,5 BTC/USD 69.318,03 -1,9 70.646,59 69.918,80 -21,0 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 94,29 +8,1 7,04 87,25 Brent/ICE 99,78 +8,5 7,80 91,98 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 5.146,05 -0,6 -29,40 5.175,45 Silber 84,96 -1,0 -0,82 85,79 Platin 2.154,75 -0,7 -14,26 2.169,01 ===

March 12, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)

