EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group liefert 49 MW für Bürgerwindpark in Nordrhein-Westfalen



12.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 12. März 2026. Die Nordex Group hat einen Auftrag über insgesamt 49 MW für einen neuen Bürgerwindpark in Nordrhein-Westfalen erhalten. Im Rahmen des Projekts Heek-Strönfeld für die Bürgerwind Heek-Strönfeld GmbH & Co. KG liefert Nordex sieben Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 179 Metern. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service über 25 Jahre, der den langfristig zuverlässigen Betrieb der Anlagen sicherstellt. Die Errichtung der Turbinen ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Die Inbetriebnahme des Bürgerwindparks soll im dritten Quartal 2027 erfolgen. Das Projekt befindet sich im Münsterland im Kreis Borken und liegt in unmittelbarer Nähe zum Nordex-Servicepoint in Steinfurt, was kurze Reaktionszeiten und eine effiziente technische Betreuung ermöglicht. Mit dem Bürgerwindpark wird die regionale Energiewende in der Region weiter vorangetrieben. Das Projekt unterstreicht die wachsende Bedeutung von Bürgerenergie-Modellen für den Ausbau der Onshore-Windenergie in Deutschland: Neben Grundstückseigentümern und Anwohnern sind auch die Gemeinde Heek, die Kirchengemeinde und die lokale Energiegenossenschaft Ahaus-Heek-Legden eG mit mehr als 1.300 Bürgerinnen und Bürgern am Projekt beteiligt. Weitere Interessierte können sich noch bis zur Inbetriebnahme im nächsten Jahr am Vorhaben beteiligen. "Das Gemeinschaftsprojekt in Heek zeigt, was möglich ist, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen: Es reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten, schafft regionale Wertschöpfung und produziert erneuerbaren Strom nicht nur nachhaltig, sondern auch kosteneffizient und krisenfest", sagt Christoph Wischemann, einer der Geschäftsführer der Bürgerwind Heek-Strönfeld GmbH & Co. KG. "Mit dem Projekt Heek-Strönfeld realisieren wir erneut ein Windfeld mit unserer N175/6.X auf 179 Metern Nabenhöhe. Das bestätigt die hohe wirtschaftliche Attraktivität dieser Turbine. Der erste Auftrag von Bürgerwind Heek-Strönfeld an uns verdeutlicht auch das Vertrauen eines neuen Kunden in die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer Nordex-Turbinen", sagt Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central bei der Nordex Group. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



12.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News