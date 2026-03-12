ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag blickt vorsichtig auf das laufende Jahr. "Wir rechnen auch 2026 mit anhaltendem Gegenwind im Markt und konzentrieren uns bei Brenntag daher auf das, was wir kontrollieren können", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson am Donnerstag laut Mitteilung. Kurzfristig werde die Marktnachfrage bestenfalls unverändert bleiben. Die hohe Unsicherheit dürfte anhalten. Den Sparkurs will der Konzern noch einmal verschärfen. Das Unternehmen hatte schon Anfang März Eckdaten vorgelegt und bereits ein Gewinnziel für das laufende Jahr gegeben.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro. 2025 ging das Ergebnis um fast zwölf Prozent auf knapp 1,29 Milliarden Euro zurück. Der Krieg am Persischen Golf und dessen mögliche Auswirkungen sind in die Prognose noch nicht eingerechnet. Die Folgen könnten noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden, hieß es.

2025 schrumpfte der Umsatz wie bereits bekannt im Jahresvergleich um fast sieben Prozent auf knapp 15,2 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre der Brenntag SE entfallenden Konzernergebnis nach Steuern halbierte sich vor allem wegen Wertminderungen fast auf 265 Millionen Euro. 2024 war auf die Aktionäre ein Nettogewinn von gut 536 Millionen entfallen.

Aufgrund des Gewinnrückgangs will das Unternehmen weniger an die Aktionäre ausschütten. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung eine Dividende für 2025 von 1,90 Euro je Aktie vorschlagen. Vor einem Jahr hatte Brenntag die Dividende mit 2,10 Euro trotz eines Ergebnisrückgangs stabil gehalten./mne/jha/