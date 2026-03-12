LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler-Truck ist im vergangenen Jahr stark von den US-Zöllen von Präsident Donald Trump belastet worden. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel um fast ein Fünftel auf 3,78 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Die bereinigte operative Ergebnismarge im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - lag bei 7,8 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte tiefer als ein Jahr zuvor. Für das neue Jahr nimmt sich Chefin Karin Radström hier 6 bis 8 Prozent vor. Analysten hatten für das vergangene Jahr etwas weniger erwartet, beim Ausblick auf die Marge lagen sie bisher fast am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. Den Umsatz erwartet die Managerin mit 42 bis 46 Milliarden Euro im Industriegeschäft überraschend niedrig.

Dieser Erlös ging 2025 um 10 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro zurück. Der Konzern hatte weniger Fahrzeuge verkauft. Unter dem Strich sackte der Gewinn je Aktie um 30 Prozent auf 2,56 Euro ab. Die Dividende soll jedoch überraschend mit 1,90 Euro stabil bleiben./men/stk