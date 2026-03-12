© Foto: DALLE (KI-BILD) - OpenAIObwohl die größte Freigabe strategischer Ölreserven in der Geschichte geplant ist, wird die 100-US-Dollar-Marke bei den Ölpreisen zeitweise wieder überschritten. Was ist da los?Obwohl die Internationale Energieagentur (IEA) die größte Notfallfreigabe von Erdölreserven in ihrer Geschichte plant, sind die Ölpreise in die Höhe geschnellt und haben am Donnerstag die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel zeitweise überschritten. Dies verdeutlicht die Skepsis der Märkte, ob die Freigabe von Staatsvorräten die durch den Krieg im Nahen Osten verursachten massiven Versorgungsengpässe ausgleichen kann. Der Preis für West Texas Intermediate (WTI) stieg um 8,8 Prozent auf 95 US-Dollar, während Brent um …Den vollständigen Artikel lesen
