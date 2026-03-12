Engpass und Preissprung drohen: Helium-Schock - Katar stoppt Ras Laffan auf unbestimmte Zeit

Anzeige / Werbung

Die anhaltende Produktionspause von QatarEnergy in Ras Laffan und die geschlossene Straße von Hormus könnten die Heliumversorgung weltweit empfindlich treffen. Branchenvertreter rechnen mit monatelangen Störungen.

Die globale Heliumversorgung steht nach der jüngsten Entwicklung in Katar vor einer nachhaltigen Unterbrechung. Auslöser ist die Entscheidung von QatarEnergy, die LNG-Produktion im Komplex Ras Laffan Industrial City erst wieder aufzunehmen, wenn der eskalierende Konflikt im Nahen Osten vollständig beendet ist. Da mit der LNG-Produktion in Katar auch die von Helium verbunden ist, wächst in der Branche die Sorge, dass aus einer vorübergehenden Unterbrechung ein spürbarer und länger anhaltender Engpass werden könnte. Zumal Katar laut der Deutsche Rohstoffagentur rund 40% des weltweit gehandelten Heliumaufkommens exportiert!

QatarEnergy hatte die Produktion von LNG und zugehörigen Produkten bereits am 2. März, gestoppt. Zwei Tage später, am 4. März, erklärte das Unternehmen gegenüber betroffenen Abnehmern höhere Gewalt. Zusätzliche Unsicherheit brachte anschließend die Aussage von CEO Saad Sherida Al-Kaabi, wonach eine Wiederaufnahme der Produktion am stillgelegten Komplex erst nach vollständigem Ende des Konflikts möglich sei. Zudem prüft das Unternehmen nach eigenen Angaben mögliche Schäden an den LNG-Anlagen.

Helium-Schock: Katar stoppt Ras Laffan auf unbestimmte Zeit - Engpass und Preissprung drohen

