Entspannungssignale im Nahen Osten und nachlassende Zinssorgen sorgen für neue Dynamik bei Edelmetallen. Rohstoff-Experte Markus Bußler sieht weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Mit seinem Börsenbrief Goldfolio identifiziert er seit über 10 Jahren die spannendsten Chancen im Edelmetallsektor - mit einer Wachstumsdepot-Performance von rund +400 Prozent seit der Auflage. Zunehmend rückt dabei auch der Juniormarkt in den Fokus: Bußler hat hier vielversprechende Player mit attraktivem Wachstumspotenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär