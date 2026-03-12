Brenntag zeigt sich für 2026 weiter vorsichtig. Der CEO des Chemikalienhändlers, Jens Birgersson, erklärte: "Wir rechnen auch 2026 mit anhaltendem Gegenwind im Markt und konzentrieren uns bei Brenntag daher auf das, was wir kontrollieren können." Kurzfristig sei nicht mit einer Belebung der Nachfrage zu rechnen - im besten Fall bleibe das Marktumfeld stabil.Die hohe Unsicherheit dürfte daher zunächst bestehen bleiben. Vor diesem Hintergrund will das Unternehmen sein Sparprogramm noch einmal intensivieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär