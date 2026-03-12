EQS-News: 50 Best / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 PRÄSENTIERT DIE DIESJÄHRIGE ERWEITERTE 51-100-LISTE



LONDON, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Restaurants, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, hat vor der Live-Preisverleihung in Hongkong die diesjährige 51-100-Liste bekannt gegeben. Über die erweiterte Liste stimmt die Asia's 50 Best Restaurants Academy ab, ein Gremium aus mehr als 350 einflussreichen Branchenvertretern, darunter Gastronomen, Köche, Kulinarikfachleute, Food-Autoren sowie Kritiker aus der gesamten Region. Wichtige Erkenntnisse aus der diesjährigen 51-100-Liste: Die diesjährige 51-100-Liste umfasst 27 Städte - vier mehr als im Vorjahr -, wobei 2026 zehn neue Städte vertreten sind. Davon erscheinen vier erstmals überhaupt auf der Liste: Busan, Chengdu, Kanazawa und Nishikawa

12 Restaurants geben ihr Debüt auf der 51-100-Liste und spiegeln damit die anhaltende Entwicklung sowie die Tiefe der Gastronomieszene Asiens wider

Seoul führt alle Städte mit sieben Restaurants an, darunter der Neueinsteiger San (No.54), während Busan mit Fiotto (No.99) erstmals im Ranking vertreten ist

Fünf Restaurants aus Bangkok erscheinen auf der Liste, während Singapur sowie Hongkong jeweils vier Plätze belegen, wobei alle drei Destinationen jeweils eine Rückkehr verzeichnen

Tokio verzeichnet drei Restaurants auf der erweiterten Liste, darunter den Neueinsteiger Sushi Shunji (No.63), während Kanazawa zwei neue Einträge begrüßt - Kataori (No.82) und Respiración (No.92)

Nishikawa feiert ebenfalls das Debüt von Dewaya (No.93), was die Vielfalt kulinarischer Exzellenz in mehreren japanischen Städten unterstreicht

Chef 1996 in Beijing ist der höchstplatzierte Neueinsteiger auf No.52, während Chengdu mit Co- (No.69) erstmals auf der erweiterten Liste vertreten ist

Dewakan in Kuala Lumpur (No.62) verzeichnet den größten Aufstieg auf der 51-100-Liste und klettert gegenüber seiner vorherigen Platzierung um 22 Plätze nach oben Die vollständige 51-100-Liste finden Sie hier. Ein Sprecher von Asia's 50 Best Restaurants sagt: "Wir freuen uns, die diesjährige 51-100-Liste zu präsentieren und weitere herausragende Häuser in der diesjährigen erweiterten Rangliste willkommen zu heißen. Die 51-100-Liste hebt erneut die unglaublich vielfältige und florierende Gastronomieszene der Region hervor, wobei in diesem Jahr Restaurants aus 27 Städten vertreten sind und 12 Restaurants erstmals auf der Liste von Asia's 50 Best Restaurants erscheinen." Die Liste 2026 der Asia's 50 Best Restaurants wird bei der Preisverleihung am 25. März 2026 in Hongkong in Zusammenarbeit mit dem Gastgeberdestination-Partner Hong Kong Tourism Board bekannt gegeben. Die Preisverleihung wird ab 20:00 Uhr Hongkong-Zeit live auf dem YouTube -Kanal von 50 Best übertragen.

