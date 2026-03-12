Der Rückversicherer Hannover Rück liefert am Morgen starke Zahlen und überrascht die Anleger positiv. Nach dem Rekordjahr sendet der DAX-Konzern ein klares Signal - und sorgt vor allem mit einer Dividendenankündigung für Aufmerksamkeit am Markt. Die Aktie dürfte entsprechend positiv reagieren.Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat nach seinem Rekordjahr 2025 eine deutlich höhere Ausschüttung angekündigt. Je Aktie sollen die Aktionäre 12,50 Euro Dividende erhalten, wie der Dax-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär