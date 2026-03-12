Der Iran-krieg hat Öl stärker in den Fokus der Anleger gerückt. Aus Angst vor einem globalen Ölmangel sprang der Ölpreis zwischenzeitlich auf über 100 Dollar je Barrel, kam dann jedoch wieder zurück. Bei Gold und Silber hat das Ganze für Druck gesorgt. "Ich denke, wir sehen hier nur kurzfristige Auswirkungen", sagt Markus Bußler. Er verweist zudem darauf, dass Gold häufig saisonal Ende März ein Tief einzieht.Die Auswirkungen auf Gold generell seien gering. Natürlich könnte kurzfristig Geld von Gold ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär