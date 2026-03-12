WIESBADEN (ots) -Die öffentlichen Haushalte haben im Jahr 2024 durchschnittlich 10 500 Euro für die Ausbildung einer Schülerin beziehungsweise eines Schülers an einer öffentlichen Schule ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das nominal (nicht preisbereinigt) rund 700 Euro beziehungsweise 7 % mehr als im Jahr 2023. Das ist der stärkste Anstieg seit 2019, der hauptsächlich auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen ist. Drei Viertel der Gesamtausgaben (7 900 Euro beziehungsweise 75 %) entfielen auf diesen Aufgabenbereich. Die restlichen Mittel wurden für den laufenden Sachaufwand (1 500 Euro beziehungsweise 14 %) und Investitionen (1 100 Euro beziehungsweise 11 %) bereitgestellt.Pro-Kopf-Ausgaben variieren zwischen den Schularten teils deutlichAn allgemeinbildenden Schulen wurden im Jahr 2024 durchschnittlich 11 300 Euro je Schülerin und Schüler und somit gut 700 Euro (+7 %) mehr als im Vorjahr aufgewendet. Zwischen den Schularten zeigen sich teils deutliche Unterschiede in der Ausgabenhöhe. So beliefen sich die Pro-Kopf-Ausgaben an Grundschulen auf 9 000 Euro, während es an Integrierten Gesamtschulen rund 12 500 Euro waren. An Gymnasien wurden durchschnittlich 11 700 Euro je Schülerin und Schüler ausgegeben.Die Ausgaben an beruflichen Schulen lagen im Vergleich deutlich niedriger. Im Jahr 2024 wurden hier insgesamt 7 600 Euro je Schülerin und Schüler aufgewendet. Dies entspricht einer Steigerung um 500 Euro (+7 %) gegenüber dem Vorjahr. Erklärbar sind die niedrigeren Ausgaben an den beruflichen Schulen insbesondere mit überwiegendem Teilzeitunterricht an den Berufsschulen innerhalb des dualen Ausbildungssystems.Ausgaben je Schülerin und Schüler in Bremen, Brandenburg und Hessen am stärksten gestiegenDie Ausgaben je Schülerin und Schüler stiegen im Jahr 2024 in allen Bundesländern. Am stärksten nahmen die Ausgaben in Bremen, Brandenburg und Hessen (jeweils um +11 %) zu. Die höchsten Ausgaben verzeichneten Berlin mit 13 700 Euro, Hamburg mit 13 200 Euro und Bayern mit 11 900 Euro. In Sachsen-Anhalt lagen die Ausgaben mit 9 100 Euro je Schülerin und Schüler am niedrigsten. Bei einem Ausgabenvergleich zwischen den Bundesländern ist zu beachten, dass sich nicht nur die Schulstruktur und das Unterrichtsangebot in den einzelnen Ländern unterscheiden, sondern auch Unterschiede hinsichtlich Schüler-Lehrer-Relationen, Besoldungsstruktur, Gebäudemanagement oder der zeitlichen Verteilung von Investitionsprogrammen vorliegen.Methodische Hinweise:Alle Vorjahresvergleiche wurden auf Basis der ungerundeten Echtwerte berechnet. Die Differenzen können daher von den gerundeten Angaben abweichen. Die Ausgaben je Schülerin und Schüler an öffentlichen Schulen werden in den jeweiligen Preisen (nominal beziehungsweise nicht preisbereinigt) angegeben. Reale (preisbereinigte) Angaben hierzu werden vom Statistischen Bundesamt nicht berechnet.Datengrundlage für die Berechnungsergebnisse in nationaler Systematik ist die Finanzstatistik der öffentlichen Haushalte für den Aufgabenbereich Schule und Schulverwaltung. Die Kennzahl "Ausgaben je Schülerin und Schüler an öffentlichen Schulen" wird ermittelt, indem die Ausgaben für Personal, laufenden Sachaufwand und Investitionen an öffentlichen Schulen auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen im Haushaltsjahr bezogen werden. Hierzu werden die Schülerzahlen der Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025 gewichtet.Investitionsausgaben aus Sondervermögen wurden im Jahr des Mittelabrufs unter der jeweiligen Schulart berücksichtigt. Überschreiten die Rückflüsse nicht verwendeter Gelder die Mittelabrufe im jeweiligen Jahr reduzieren diese die Investitionsausgaben der jeweiligen Schulart im betreffenden Berichtsjahr.Alle Ergebnisse für 2024 sind vorläufig.Weitere Informationen:Der Statistische Bericht "Ausgaben für öffentliche Schulen je Schülerin und Schüler 2024" mit detaillierten Ergebnissen ist auf der Themenseite "Bildungsfinanzen- und Ausbildungsförderung" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren".Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:BildungsberichterstattungTelefon: +49 611 75 4135www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6233975