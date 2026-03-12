Berlin (ots) -- Entsorgungszentrum Sachsenring (Straubing) und SWK Wertstoffhof mit Secondhand-Kaufhaus (Herford) gewinnen dritte Runde des Wettbewerbs "Grüner Wertstoffhof"- Gewinner überzeugen durch ausgezeichneten Service und großes Engagement für Wiederverwendung und Abfallvermeidung- DUH empfiehlt Kommunen, sich für eine umweltfreundliche Erfassung von Wert- und Schadstoffen an den Gewinnern zu orientierenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) gibt die Preisträger der dritten Wettbewerbsrunde "Grüner Wertstoffhof" bekannt. Geehrt werden in der Kategorie "Ländliche Region" am Standort Straubing das Entsorgungszentrum Sachsenring sowie in der Kategorie "Städtische Region" am Standort Herford der SWK Wertstoffhof mit angegliedertem Secondhand-Kaufhaus. Die Gewinner zeichnen sich durch herausragende Servicekonzepte, überzeugende Maßnahmen zur Förderung der Wiederverwendung sowie beispielgebende Bildungsangebote aus. Zu den Gewinnern stellt die DUH online ausführliche Informationen bereit, um interessierten Kommunen eine Orientierung zu bieten.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Wertstoffhöfe sind für Bürgerinnen und Bürger die zentrale Anlaufstelle zur Abgabe von Wert- und Schadstoffen. Nur wenn sie einen guten Service bieten und über Abfallvermeidung und eine korrekte Trennung aufklären, können Abfallmengen reduziert und Materialien hochwertig recycelt werden. Insbesondere sollten angelieferte gut erhaltene Produkte nicht zerstört, sondern wiederverwendet werden. Die Gewinner unseres Wettbewerbs zeigen, wie das in der Praxis für Elektrogeräte, Kleidung oder Möbel funktioniert und leisten damit einen großen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Wertstoffhöfe in ganz Deutschland sollten sich an den Preisträgern ein Beispiel nehmen."Das Entsorgungszentrum Sachsenring demonstriert, dass herausragende Wertstoffhofkonzepte auch im ländlichen Raum möglich sind. Über ein integriertes Secondhand-Kaufhaus werden abgegebene Haushaltswaren, Möbel oder Spielzeug wiederverwendet. Die Kooperation mit einem Repair-Café fördert darüber hinaus die Reparatur von Elektrogeräten. Attraktive Öffnungszeiten, abgesenkte Container und weitere Serviceangebote machen den Besuch für Bürgerinnen und Bürger besonders einfach. Darüber hinaus leistet das Entsorgungszentrum über Bildungsangebote für Kindergärten und Schulen wertvolle Aufklärungsarbeit.Der SWK Wertstoffhof und das angegliederte Secondhand-Kaufhaus "RecyclingBörse" ermöglichen die Aufbereitung und Wiederverwendung abgegebener Haushaltswaren, Möbel, Kleidung und Elektrogeräte, wodurch große Abfallmengen vermieden werden. Neben einem ausgezeichneten Serviceangebot überzeugt der Wertstoffhof in Herford zudem durch großes Engagement im Bereich Umweltbildung. Über Umweltfeste, Workshops, Ausstellungen, Flohmärkte und Führungen werden Kinder und Erwachsene motiviert, Abfälle zu vermeiden und korrekt zu entsorgen.Die DUH wird in diesem Frühjahr den Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof" zum insgesamt vierten Mal öffentlich neu ausschreiben.Links:- Alle Informationen zu den Gewinnern des Wettbewerbs: https://ots.de/vvLG0b- Fotos der Auszeichnung: l.duh.de/p260312Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6233974